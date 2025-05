Fotografija Zemlje snimljena iz svemira digla buru na mrežama: Ovo je ludo, kao da gledam nešto zabranjeno (FOTO)

Na popularnoj stranici “Nature is Amazing” nedavno je objavljena fotografija Zemlje, urađena pomoću Google Eartha, a koja je zbunila mnoge korisnike.

Prikazuje neobični ugao, koji ređe možemo da vidimo, a podseća nas da zaista živimo na “plavoj planeti”.

Plava i malo zelene

Dakle, prikazana je južna hemisfera na kojoj se nalazi - u celosti ili delom - pet kontinenata (Antarktik, Australija, Južna Amerika, Afrika, Azija) i četiri okeana (Atlantski, Indijski, Tihi, Južni).

Međutim, ugao je takav da najveći svetski okean zauzima gotovo čitavu fotografiju, dok zelena boja u donjem levom uglu predstavlja Novi Zeland.

Objavljena je na platformi X, uz poruku: “Strana Zemlje koju nismo navikli da vidimo”.

Šta sve vidimo?

Pored Pacifika, koji se proteže od ivice do ivice, vidimo Novi Zeland, kao i deo Antarktika na dnu fotografije.

The side of planet Earth we aren't used to seeing. pic.twitter.com/qKBsGiQFLv