Lena Kovačević emotivnom porukom rastužila pratioce: Odlazeći sa Lastova poslednji put sa mamom ispod naočara uplakanom! (FOTO)

Rasplakala je mnoge!

Lena Kovačević uživa na ostrvu Lastovo u Hrvatskoj, pa je podelila jednu emotivnu priču.

- Sabiram i oduzimam vreme i dane i tako dođem do broja od skoro 600 dana provedenih na ostrvu Lastovo. To je pored Beograda i Amsterdama onda mesto gde sam provela najviše vremena.... Punih deset godina kao dete sam ovde boravila 60 dana godišnje. Sve do tog naglog prekida gde na slici, odlazeći sa Lastova poslednji put sa roditeljima, mamom ispod naočara uplakanom, na trajektu, svesni komplikacija koje dolaze, gubim kontakt sa ostrvom koje je bilo naša druga kuća. Imala sam tada nepunih 10 godina, najbliže godinama mog mlađeg sin - napisala je Lena, pa dodala:

“Nakon toliko mnogo godina, volim ponovo svaku tvoju uvalu. Tvoje meštane koji su me dočekali kao da sam se vratila kući. Divlje, svoje, drugačije, nepredvidivo, tajnovito, skriveno od pogleda turista.

Autor: Milica Krasić