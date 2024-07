Punih dvedeset godina nikoga ne zovemo mama: Rada Manojlović emotivnom objavom o majci dovela sve do suza (FOTO)

Pevačica Rada Manojlović otvoreno je govorila o patnji kroz koju je prošla nakon što je izgubila majku, a sada je emotivnim rečima rasplakala mnoge.

Naime, na današnji dan se navršava 20 godina otkako je Radina majka preminula, a na društvenim mrežama je najpre njena sestra podelila fotografiju njihove majke uz emotivni opis:

- Ljudi mi uvek govore da izgledam baš kao ti. Ne bih to menjala ni za šta na svetu. Volim te mama! 20 godina živiš kroz nas, u nama, sa nama... Doživotno! Obećavam - napisala je Marija.

Rada je tu sestrinu objavu podelila i napisala kratko:

- Punih 20 godina je prošlo lepotice naša otkad nikoga ne zovemo "mama".

"Dok mi je majka umirala shvatila sam koliko su ljudi pogani"

Rada Manojlović je jednom prilikom ispričala sa čime se suočavala dok je njena majka bila u bolnici.

- Tada sam sa svojih 19 godina osetila koliko su ljudi zlobni. Tada sam bila u bolnici sa njom, doveli smo je uveče, nažalost sutradan je preminula. To je bilo u Požarevcu u bolnici. Tada sam se takmičila u Zvezdama Granda prvi put i ispala sam, tad je bila Tanja Savić. Sećam se, dolazila je jedna žena koja je imala tu nekog svog bolesnog i ona meni, mrtva hladna, a zna da mi je majka tu, na samrti... I ona meni kaže: "Kako si tako suva i mršava, znaš koliko ona Tanja Savić izgleda lepše od tebe na televiziji?". Ja je gledam, mislim se pu, kako si pogana! Ona zna da meni majka umire od raka, u mukama, zna da rak ne traje dva dana nego dugih godinu, godinu i po dana borbe, i ona može da mi kaže "kako si tako mršava, jedi nešto". Tad sam shvatila da nikad ne sme da me poremeti komentar tako nekih ljudi kojih je puno - priznala je Rada.

- A znaš li šta mi je rekla medicinska sestra?! Majka je zatražila pomoć, zvala me je, tiho, to pamtim i dan danas. Maja nije mogla da bude tu, izašla je ispred, to su bili neki poslednji trenuci... Mama me zove, ja otrčim do nje, ona kaže da zovem sestru i ja odem do nje, koja je tu pored. Dolazim do nje i svi su znali ko sam, jer sam već pevala, bila sam polu poznata u tom kraju. Zna da je to moja majka i ja joj kažem "Dođite, molim Vas, mnogo je boli, zove Vas", a ona meni kaže: "A dobro, šta, i ovako će da umre". Ja to ne mogu da zaboravim. To je nešto sa čime živim... Ja nemam šta da kažem... Ja sam to sve preživela, procesuirala i nastavila dalje - ispričala je Rada u jednoj emisiji.

Autor: N.B.