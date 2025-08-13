Šta se ovo dešava? Haos na Aljasci uoči sastanka Putina i Trampa! Naređena evakuacija! (VIDEO)

Džuno, glavni grad savezne američke države Aljaske suočava se s vanrednom situacijom samo dva dana uoči sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

U pitanju su bujične poplave izazvanim ubrzanim topljenjem glečera Mendenhol, koje stručnjaci direktno povezuju sa klimatskim promenama.

Neki stanovnici Džunoa u poplavnoj zoni su evakuisani. Glečer Mendenhol je udaljen oko 19 kilometara od Džunoa, dom je 30.000 ljudi i popularna je turistička atrakcija zbog blizine glavnog grada Aljaske i lakog pristupa pešačkim stazama. Kuće na obodu grada nalaze se na nekoliko kilometara od jezera Mendenhol, koje se nalazi ispod glečera, a mnoge se nalaze uz istoimenu reku u koju se uliva glečerski izliv.

🇺🇸🌊🧊 Alaska Governor Mike Dunleavy declared a state disaster in Juneau due to an imminent threat of catastrophic flooding from a glacial lake outburst flood linked to Suicide Basin above the Mendenhall Glacier. Officials warn flooding could devastate neighborhoods along the… pic.twitter.com/vOqggZqS17 — GoodMorningRooster (@RoosterGM) 12. август 2025.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da očekuje vrhunac poplava oko 8 do 12 časova u sredu.

- Ovo će biti novi rekord, na osnovu svih informacija koje imamo - saopštili su nadležni.

Autor: S.M.