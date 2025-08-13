AKTUELNO

Svet

Šta se ovo dešava? Haos na Aljasci uoči sastanka Putina i Trampa! Naređena evakuacija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP//ALEXEI DRUZHININ, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO,Tanjug AP/Evan Vucci ||

Džuno, glavni grad savezne američke države Aljaske suočava se s vanrednom situacijom samo dva dana uoči sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

U pitanju su bujične poplave izazvanim ubrzanim topljenjem glečera Mendenhol, koje stručnjaci direktno povezuju sa klimatskim promenama.

Neki stanovnici Džunoa u poplavnoj zoni su evakuisani. Glečer Mendenhol je udaljen oko 19 kilometara od Džunoa, dom je 30.000 ljudi i popularna je turistička atrakcija zbog blizine glavnog grada Aljaske i lakog pristupa pešačkim stazama. Kuće na obodu grada nalaze se na nekoliko kilometara od jezera Mendenhol, koje se nalazi ispod glečera, a mnoge se nalaze uz istoimenu reku u koju se uliva glečerski izliv.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da očekuje vrhunac poplava oko 8 do 12 časova u sredu.

- Ovo će biti novi rekord, na osnovu svih informacija koje imamo - saopštili su nadležni.

Autor: S.M.

#Donald Tramp

#Evakuacija

#Sastanak

#Vladimir Putin

#vanredna situacija

POVEZANE VESTI

Svet

Tusk: SAD i Evropa će se konsultovati uoči sastanka Trampa i Putina

Svet

OGLASILA SE MOSKVA: Novi razgovor Putina i Trampa još nije u planu

Svet

Moskva se oglasila nakon sastanka Putina i Vitkofa: Evo šta je dogovoreno

Svet

Dogovoren sastanak Putina i Trampa!

Svet

Kremlj se oglasio o mogućem datumu sastanka Putina i Trampa: Pominje se OVAJ mesec

Svet

Dogovoren datum sastanka Trampa i Putina: Dva lidera sešće za pregovarački sto brže nego što je iko očekivao