Tusk: SAD i Evropa će se konsultovati uoči sastanka Trampa i Putina

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da će se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri konsultovati u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini uoči najavljenog sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Kijev mora da bude uključen u bilo kakvu diskusiju povodom okončanja rata u Ukrajini", rekao je Tusk, prenosi Rojters.

On je dodao da Rusija mora da bude svesna da Zapad neće prihvatiti zahteve Moskve da se Ukrajina odrekne svojih teritorija.

"Imam mnogo strahova ali i mnogo nade povodom sastanka Trampa i Putina", rekao je Tusk i dodao da Evropa ostaje jedinstvena u svom pristupu u mirovnim pregovorima.

Tramp je u petak najavio da će se 15. avgusta sastati sa Putinom na Aljasci, ali i da je za to da to bude trilateralni sastanak na kome bi učestvovao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.