Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će predstojeći sastanak između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazati da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira.

"Sledeći petak će biti važan, jer će Putin biti na testu koliko je ozbiljan u pogledu okončanja ovog strašnog rata", rekao je Rute, gostujući u nedelju u emisiji Ej-Bi-Si njuza (ABC News).

Rute je izrazio uverenje da je Tramp "spreman da pritisne ruskog predsednika u vezi sa brutalnim ratom u Ukrajini".

"Verujem da Donald Tramp želi da okonča rat. On želi da okonča strašan gubitak života, ogromnu štetu nanetu infrastrukturi u Ukrajini", rekao je Rute i dodao da Tramp vrši ogroman pritisak na Rusiju, preneo je portal Politiko.

