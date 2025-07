TRAMP JE SMRTNO OZBILJAN: Predsednik SAD želi da organizuje UFC na travi ispred Bele kuće

Neverovatna ideja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra organizaciju UFC borbe na prostoru Bele kuće pred publikom od više od 20 hiljada ljudi, kao deo proslave 250 godina američke nezavisnosti.

Amerika ovog 4. jula obeležava 249 godina, pa bi naredna trebala da bude jubilarna.

"Onde imamo puno prostora", rekao je Tramp, redovni pratilac UFC-a koji je poslednjih meseci bio na više MMA priredbi te je blizak prijatelj s Denom Vajtom, predsednikom te organizacije.

Trump je tu ideju predstavio u Ajovi na početku niza manifestacija kojima će se obeležavati godišnjica nezavisnosti 4. jula 2026.

"Svaki naš nacionalni park, mesto bitke i istorijska lokacija imaće posebna događanja u čast Amerike 250. I čak mislim da ćemo imati i UFC borbu. Zamislite to na prostoru Bele kuće", izjavio je Tramp, navodeći da bi to bila "prava borba" pred 20 do 25 hiljada gledalaca.

Bela kuća nema dodatnih informacija osim predsednikove najave, no portparolka Karolina Livit poručila je da je Tramp "smrtno ozbiljan" u vezi tog plana.

Autor: D.B.