Kamere snimile Melaniju kako šapuće zbunjenom Trampu: Predsednik Amerike nije znao šta treba da radi, snimak obilazi svet (VIDEO)

Kamere su brzo uhvatile predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa, koji je, nakon kratkog razgovora sa suprugom Melanijom, počeo da pruža ruku drugim svetskim čelnicima oko sebe, među kojima je bio i francuski predsednik Emanuel Makron.

Po svemu sudeći, Tramp nije upoznat sa detaljima protokola prilikom sahrane poglavara Rimokatoličke crkve, te je supruga morala da mu sugeriše šta treba da učini.

U galeriji pogledajte fotografije Donalda i Melanije Tramp na sahrani pape Franje:

Donald Tramp našao se na meti oštrih kritika zbog navodnog kršenja strogog pravila oblačenja tokom sahrane pape Franje, pošto se pojavio u plavom odelu i sa plavom kravatom.

Prema protokolu događaja u Vatikanu, od muškaraca se očekivalo da nose tamno odelo, belu košulju i dugu crnu kravatu. Takođe, i obuća, čarape, kaputi i kišobrani moraju biti crne boje.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je sedeo u prvom redu među stotinama stranih zvaničnika i članova kraljevskih porodica, pojavio se u tamnoplavom odelu, ukrašenom bedžom sa američkom zastavom. Uz odelo je nosio satensku plavu kravatu.

U skladu sa tradicijom, na ovakvim događajima se nosi elegantna, tamna odeća kao znak poštovanja – običaj koji je ispoštovala većina okupljenih.

"Zašto je Tramp jedini svetski lider koji je obukao plavo odelo? Zar nema osećaj za prikladnost? Sram ga bilo“, "Koliko je to nepoštovanja – Tramp u plavom odelu na sahrani“, "Zar nije imao crno odelo? Ili bar tamnoplavo? Gde mu je poštovanje?“, samo su neki od komentara gledalaca, a koje je preneo Daily Mail.

