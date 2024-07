Melanija Tramp kakvu do sada nismo videli: Kamere snimile kako se stvarno oseća dok prati muža

Melanija Tramp prisustvovala je Republičkoj nacionalnoj konvenciji (RNC), gde je pratila supruga Donalda Trampa.

Tom prilikom nastupio je Kid Rok, a snimak na kome se vidi reakcija supruge američkog predsedničkog kandidata Donalda Trampa brzo je postao viralan na mrežama.

Melanija je jedva izdržala da ne prasne u smeh, a budući da nije imala predstavu da je u krupnom kadru mnogi su istakli da je na ovaj način pokazala svoje pravo lice.

Kako se zapravo Melanija oseća dok prati muža?

Bivša prva dama, drži se po strani tokom žustre kampanje svog supruga. Ovo je bilo njeno retko pojavljivanje u javnosti, čak i nakon skandala, a čini se da su na ovaj način stavili tačku na šuškanja o njihovom braku.

Gotovo je nemoguće videti je u javnosti, a mnoge je iznenadila pojavljivanjem na konvenciji.

Sve je fascinirala svojim stajlingom, a publici nisu promakle njene čudne, ali pre svega simpatične reakcije na nastup poznatog muzičara.

53-godišnji muzičar Kid Rok, koji je inače otvoreni Trampov pristalica, na bini je izveo pesmu "American Bad Ass". Imao je i simptačin nastup, bar ako je suditi po Melanijinoj faci.

Dok je pevao, kamera je snimala parlaleno i ljude u publici, a u jednom momentu ekran se zaustavio na lice Melanije Tramp.

Melania Trump trying not to laugh at Kid Rock is the funniest thing I’ve ever seen pic.twitter.com/DmN2bBaoaI