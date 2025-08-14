PREĆUTKUJE SVOJE ISKRENO MIŠLJENJE?! Gledalac raskrinkao Peju pred MILIONIMA, pa ukanalio Mimas: Kaži mi, koliko je sedam puta osam?! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ana Radulović poželela je dobro veče narednom gledaocu za večeras.

- Ja sam Velimir. Pozdrav za Jovana, ja sam jedan od bliskih ljudi tvoje mame. Ako se sretnete ti i Ena, sretnete se, ako ne, nema veze. Voleo bih da znam Mimino ime i prezime - rekao je gledalac.

- Moje ime?! Milana - rekla je Mimas.

- Ne, ne, ne, sve je u redu, vi celo veče niste u toku, ne znate šta se dešava. Ja Vas uvažavam, zato Vas i zovem. Kada je u pitanju to: "Ništa ne znam, nisam upućena", ja ću Vas pitati koliko je sedam puta osam - rekao je gledalac.

- Ne znam, nisam završila ni osnovnu, a ni srednju školu - rekla je Mimas.

- Grujo, ti i ja se znamo. Mislim da bi trebalo, trebalo bi da je naučiš osnovnom elementarnom kulturom i da se ne pravi da ništa ne zna. Nekada si mnogo bolje pevao nego što si izgledao...Ne znam da li postoji još neko ko se ponaša kao ti, a da je takve stvari uradio. Svi imamo greške, ali hajde da ispravimo. Da li kada zaspite imate osećaj da ste Vi sami zaspali ili spava još neko sa Vama - rekao je gledalac.

- Ne razumem ovo pitanje - rekla je Mimas.

- Ja Vas lepo pitam, Vi ste neobavašteni, ne znate ni ko ste ni gde ste. Šta je Aneli Vama uradila, šta Vam je Ena uradila?! Vi ste samo ulazili u raspravke misleći da ćete dobiti neki plasman - rekao je gledalac.

- Pošto ni Vi niste upućeni, devojka me je sve vreme provocirala, govorila je mom dečku da ga je sanjala i kako je san bio prelep, kako je on bio nabildovan u tom snu - rekla je Mimas.

- Mislim da će mi Zlata je*ati majku, ali moram da te pitam, što se foliraš i što ne kažeš tim ljudima šta misliš - pitao je gledalac.

- Ma brate veruj mi idem kući, ne zanima me niko od njih veruj mi. Ja sam unutra svima govorio šta sam mislio, a sada samo mami govorim zašto nije spremila sarme, a spremila je paprikaš. Ne sviđa mi se njegov (Gruja) izbor, ali šta ja da pričam?! Ako se njemu sviđa, ako je srećan i mami mu osmeh na lice, neka ga. Nije ni ona loša devojka, ali se bavi tuđim životima, pravi se malo mutava da ne bi kuvala i spremala - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić