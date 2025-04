KO OVDE LAŽE?! Marko tvrdi da ne zna ko je Jovana Hoakin, Mimas otkrila da je videla njihove prepiske (VIDEO)

Šok za šokom!

Joca novinar podigao je Sanju Grujić i Marka Stefanovića, kako bi porazgovarao sa njima o njihovom odnosu.

- Kada je vaša veza u pitanju, stiče se utisak da sve vreme glumite dobru vezu, a da sve to puca - pitao je Joca.

- To sam mu rekla jer ne želim da Marko učestvuje u mojim sukobima sa drugima, ja od straha šta će da uradi postajem mutava. To je bio moj način da mu kažem da se ne meša, na kraju smo tu raspravu završili sa tim da za moje i njegovo dobro...Ja dobijem blokadu kada skoče na njega i plašim se njegove reakcije, meni je on na prvom mestu - rekla je Sanja.

- Zbog čega si pričala da ćeš šutnuti Marka i da ćeš ići sa Mimas na letovanje - pitao je Joca.

- Mima je došla do mene i rekla mi da idemo na more kada raskinem s Markom, ja sam joj rekla da mi ne pada na pamet da raskinem sa Markom, a tek da idem sa njom na more - rekla je Sanja.

- Mimas, šta ćemo sa Jovanom koju si spominjala - pitao je Joca.

- Danas se desilo to kada smo imali te nominacije, gde je Sanja iz čista mira dobacila: "Bolje ti smanji lekove", ja sam se upalila da ona ne može da mi ponižava momka, svađao se sa mnom zbog nje - rekla je Mimas.

- A šta ćemo ako se ta Jovana hipotetički oglasila i potvrdila to što si ti Mima rekla - pitao je Joca.

- Ja znam samo da su se oni čuli spolja, to je sve što mogu da kažem i to je to - rekla je Mimas.

- Kažem da je super što se oglasila...Malo mi je muka od tog spoljnog sveta, nek se oglašava ko hoće i šta hoće, ja sam ponašanje prema svojoj devojci ovde pokazao i kada je bila i kada nije bila tu, ne bih davao na značaju na tome - rekao je Marko.

- Marko, je l' ti poznaješ tu Jovanu Hoakin, je l' si je video - pitao je Joca.

- Ne, nikada je u životu nisam video - rekao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić