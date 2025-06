Kakvo hlađenje? Juče sam je zagrlio i sve mi se vratilo: Gastoz više ne zna koga laže, nakon haosa sa Anđelom promenio ploču! (VIDEO)

Šok za šokom!

Nenad Marinković Gastoz nakon rasprave za stolom sa Anđelom Đuričić otišao je na cigaretu sa Urošem Stanićem, pa mu priznao da ne želi da raskine sa njom i da se od nje nije ohladio, iako je za stolom pričao drugačije.

- Ako je sve kako ona kaže ne trebna da se nervira nego da mi kaže "važi" - rekao je Gastoz.

- Je l' ostajete u istom krevetu? - pitao je Uroš.

- Da, sve je isto - rekao je Gastoz.

- Znači samo niste u vezi - nastaivo je on.

- Ma gde nismo? Vidiš da ne mogu da se suzdržim ja, da li misliš da mi je lako? Juče sam je zagrlio, sve mi se vratilo. Kakvo hlađenje? Ko veruje da sam se ohladio od nje? Ma gde sam se ohladio. Mene su ohladili njeni postupci, nismo se poljubili nedelju dana. Ja samo želim da budem načisto i da znam istinu... Niko ne kaže da moram da je ostavim, možda pređem preko toga. Ja nemam planove u životu i nisam taj lik. Možda je ne vidim dva dana i odlepim, pa me boli k*rac i da je bila sa celim gradom. Neću da me pukne šamar ako se stabilizujemo i krenemo da živimo zajedno, kako posle? Ona nijendom nije potvrdila ono od spolja, hoću da prenaglim jer mi je 50-50. Ona se mnogo zapetljala. Ušao sam iskreno u ovo i ne interesuje me rijaliti, ona meni nije rijaliti - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić