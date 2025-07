Šok za šokom!

Voditeljka Ana Radulović nakon poziva Ivane Nikolić dala je reč njenoj sestri, Ani Nikolić.

- Svi znaju da je moj tata pokojni je umro pre četiri meseca, vređao je mog oca sve vreme, govorio mi je da majka neće dugo, da mi se otac suši, ja treba sa njim da budem?! Htela sam samo da se obratim, hvala svima, ja kao žena koja sam promenila pol nisam bila nijednom diskriminisana, bila sam poštovana, od svih ukućana. Emocije su se ugasile kada smo se vratili sa sahrane, kada sam saznala da je izbio skandal. Nisam se plašila, osetila sam se bezbedno, ali nisam htela da spustim sebe na taj nivo, kao što je on, htela sam da budem dostojanstvena, dama, kao što jesam - rekla je Ana.

- Da li misliš da je samo hteo da uđe sa tobom u rijaliti - pitala je voditeljka.

- Kada razmislim sada, kada sklopim situaciju, smatram se iskorišćeno. On je mene nagovorio da uđemo - rekla je Ana.

- Ja sam insistirao da uđemo ovde - rekao je Korda.

- Moj honorar bi bio dovoljan da izlečim mog oca, to mi je bio cilj. On ne zna šta je televizija. Ja sam njemu rekla da sam se ohladila od trenutka kada sam saznala za to njegovo prvo dopisivanje - rekla je Ana.

- Ja sam hteo da ako smo ušli zajedno, da izađemo zajedno. Ja sam ispao taj koji je sve to napravio, nisam smeo tako da se ophodim prema tebi - rekao je Korda.

- Izvini, ja zaslužujem boljeg - rekla je Ana.

- Ti si za mene bila od prvog dana tu kada smo se upoznali. Ti si me sredila i ti si sve najlepše uradila za mene. Kada smo ovde ušli, ja sam ušao sa tom namerom da zaradimo pare i da uđemo zajedno, kako smo ušli, tako i da izađemo - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić