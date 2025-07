NOVA TEORIJA! Gledateljka ubeđena da je Anđela zaljubljena u Karića, pa priznala: Osmane, gazi još više ovu SPODOBU! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Safet je kraj telefona. Stefane, pozdravljam te, šta ste zamerili Anđeli kada je spomenula Miljanino dete - pitao je gledalac.

- Ja nisam bio svedok događaja - rekao je Karić.

- Komentarisao si da je to loše i tako dalje, evo da ti objasnim, to što je rekla da će udomiti Željka, reč udomiti znači pronaći dom...Anđela, kraljice naša, samo da ti kažem glavu gore - rekao je gledalac.

- Glavu gore mala, ustaj šta si pala - rekla je Anđela.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Karića, Anđele i Gastoza, Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Evo ovde Jovana iz Batajnice je kraj telefona. Stefanu veliki pozdrav, pozdrav i za Anđelu. Stefana bih pohvalila, ja sam baba jednom unučetu, a vidim da se bake uključuju i podržavaju presvetu Anđelu, a pljuju dečka koji je za primer. Mi smo videli neke snimke te devojke sa Stefanom, nešto smo videli, a ništa nismo videli, on je rekao da to nikada neće ispričati do kraja suđenja. Svu sreću ti želim...Htela bih samo da te podsetim ulaska, rekla si da će Stefan ovde da spava, na ovom krevetu - rekla je gledateljka.

- Ne, to nije istina, ja sam odmah zauzela dva kreveta i ušla u svađu, tako da je to istina, nećete mi nikada nametnuti nešto što nije - rekla je Anđela.

- Ti si devojko jako zaljubljena u Karića, ti si toliko zaljubljena u njega, sada sam videla i ovaj snimak kada te je postavio za omiljenu. Ti si željna da budeš u dobrostojećoj porodici jer ti ne znaš ni jaje na oko da spremiš, katastrofa! - rekla je gledateljka.

- Stefan nije četvrti put u rijalitiju kao i Gastoz, u pravu ste, slažem se. Gastoz nije morao da se šlepa uz tatino ime i ime od maćehe, novac je zaradio samo svojim radom i to je za pohvalu - rekla je Anđela.

- Gremi je za nju mali...Ja znam šta je Gastoz sam svojim rukama stekao, ima taj stan u Zemunu. Samo se neke babe javljaju brate mili i javila se neka gospođa koja je podržala tebe Stefane i malo je krenula prema Anđeli i ona je njoj krenula da viče: "brate, brate" - rekla je gledateljka, a onda se i druga uključila:

- Stefane, Ivana je na vezi, ti si dečko car! Razumem da hoćeš da ostaneš kulturan, ali u nekim momentima kao sa dotičnom pored ne možeš! Osmane, gazi još više zbog svega što je ova spodoba iznela - dodala je druga gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić