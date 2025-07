Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Tebi Anđela treba jedan siguran muškarac, ko će da te vodi kroz život i ko će da te gleda, a da bi to zaslužila, moraš da budeš harizmatičnija i fleksibilnija - rekla je gledateljka.

- Gospođa ima pravo na svoje mišljenje - rekla je Anđela.

- Gledala sam ispovest od Nađe i plakala sam. On je toj devojci dužan milion dinara, nije znala da li da rodi ili da abortira, to je druga trudnoća. Ona kaže, ne znam da li je to tačno, da je slala poruke u Elitu da je u drugom stanju i da želi da popriča sa njim, da li je on to čuo, nije bitno, ali je bitno da je on bio onakav. Malo bolje razmisli i raspitaj se, šta je Gastoz?! Mi svi znamo ko je Gastoz, intimno ga ne znaš, to je sve gluma. Ne zanosi se Anđela. On bez droge i alkohola ne živi, je l' ti to treba - rekla je gledateljka.

- Ja ne delim to mišljenje, imate pravo na to, ja nisam gledala to i nisam imala prilike da gledam ko je šta izjavljivao - rekla je Anđela.

- Nađa je rekla da je on nju davio i tukao i da je pobegla kod Žakline, njegove druge majke. Pogledaj to, devojka govori i plače i to je nemoguće da je folirala. Hajde da je slagala dve stavke, ali ne može 92 stavke. Da li misliš da trebaš nekome da se izviniš - rekla je gledateljka.

- Ja?! Mislite na ovu sezonu?! Ne, ne postoji neko prema kome sam pogrešila, da li sam bila grublja u raspravama, okej, ali kada sam izašla i kada su mi rekli šta su mi pričali, trebala sam mnogo ranije. Ta persona (Zorica Marković) me ne zanima, to je za mene završena priča - rekla je Anđela.

- Da li misliš da treba da se izviniš Maji Marinković, pošto ona kaže da tužbe ne zastarevaju tri godine, pa može da te tuži za ono u šestici - pitala je gledateljka.

- To je moja privatna stvar, nikome ništa, trebali bi oni meni da kažu: "Izvini" - rekla je Anđela.

- Ena te je jedina branila i bila na tvojoj strani. Ena je bila klinički mrtva, Ena je preživela nasilje i to nije pokazala i nije iskoristila. Ona je kidnapovana od rođenog muža, ne od bilo koga, nju je tražila policija Srbije, on je nju vezao i držao je gladnu i žednu na granici sa Bosnom, a kod kuće je ostala mala beba. Da je loša majka, sigurno ne bi dobila apsolutno starateljstvo - rekla je gledateljka.

