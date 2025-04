POZDRAV ZA ŠUMU, GDE ĆEŠ I ZAVRŠITI AKO TAKO NASTAVIŠ: Luka saterao Enu u ćošak, Čolićevoj pala roletna, pa mu ZAPRETILA (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi izneo svoju nominaciju.

- Danas sam prokomentarisala da ja ove nikome ništa ne verujem i totalno smo pomahnitali, tako da sam počela da pretpostavljam da je zadatak. Opet sam očekivala da će se vratiti i pribojavala sam se da će biti povampiren, mada njegov prvi postupak je da jeste povampiren, videćemo. O Sandri imam sve najlepše da kažem, slažem se sa Gastozom i Anđelom. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Ena.

- Za tebe ništa nisam lagao i stojim iza svake izgovorene reči. Imam pravo da kažem kao kuvar. Ovde su ljudi obrtali priče - rekao je Luka.

- To nisu ljudi iz društva, to je jedan drug - rekla je Ena.

- Ja nikada nisam rekao da je neko oženjen. Dobacuješ Aneli, ne ona tebi, igraš prljavu igru, tebi ćutati Ena neću. Ja sam za tebe kao kuvar sto odsto veličina - rekao je Vujović.

- Jako mi je smešno što ti imaš obraza da mi se obraćaš - rekla je Ena.

- Ja biram da budem kuvar, ne stidim se toga - rekao je Luka.

- Ti si već zaposlen kao kuvar...U tom društvu su oženjeni muškarci i nisam tom društvu sprdnja. Onda je promenio priču da je to drugo društvo, ustvari to nije društvo, to je jedan drug. Pozdrav za šumu, tamo ćeš i završiti ako ovako nastaviš - rekla je Ena.

- Ena, hoćeš dalje da pričamo?! Mogu da te ugrozim, molim te, sedi. Je l' si mi ti pričala u Budvi da ste provodili vikend dva dana - rekao je Luka.

- Znao je vrlo dobro da su svi ostali iz društva protiv toga...Imala sam ozbiljnu vezu sa tim dečkom koji je otišao prošle godine na pet godina robije - rekla je Ena.

- Ti šta si Peji rekla sve pre dva dana, to je sramota! Jedan dan ti je blam, pa govoriš da bi do kraja rijalitija bila sa njim - rekao je Luka.

- Ti si za mene jedno dno od lika, što kaže tvoja izabranica "fićfirić", a fićfirić znači isfeminizirani mali gej, a ona ostaje zauvek "čm*r na faci" - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić