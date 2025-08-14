DAO OSTAVKU NA MESTU SUDIJE! Gruja povukao sve žute kartone upućene Mimas, ona prozvala Mrvicu: Za mene je ona obična VAŠKA! (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Jovanom Pejićem Pejom o Eni Čolić i njenom ponašanju.

- Komentar vezan za to što konstano Eni zameraju njeno to vređanje - pitala je voditeljka.

- Ena je novi učesnik, borila se dosta u kući sa dosta ljudi, nekako, ne mogu da opravdam te neke njene izgovorene reči. Trebala je da gleda sa strane, boli je s kim sedi i s kim provodi vreme, a to što priča neko s kim ne pije kafu, to...Ona kao da je mislila da je to prošlo i da je sve okej, dosta ružnih stvari je rekla, ja sam joj to najviše zamerao. Bolje pusti da ti pričaju šta hoće, nisu oni bitni, bitna je ona sama sebi i svojoj porodici. Ona se vodila tim tuđim mišljenjima, razumem je jer je žensko, mnogo je teže ženama, nego nama muškarcima - rekao je Peja.

- Na vezi je Milan iz Jagodine. Prvo pitanje je za Peju. Više nema da te neko nervira, sada si svoj na svome - rekao je gledalac.

- Jesam, napunio sam baterije, još malo i biće sve okej - rekao je Peja.

- Je l' si i dalje sa onom tvojom Enom u nekoj vezi ili nisi - pitao je gledalac.

- Već pet meseci nismo zajedno - rekao je Peja.

- Si ti imao još takvih devojaka kao Ena ili su te i ostale vređale, da kažu da ti je tanak, da vređaju tvoju majku Zlatu i da vređaju tvoju porodicu - pitao je gledalac.

- Nisam imao tih prilika u života, mislim da bih bio lud kada bih imao takvu devojku napolju. Poštovanja je manjkalo s njene strane, ali eto. Mislim da mi nikada ne bi u tržnom centru pred svima rekla: "Znate, moj dečko ima tanak" - rekao je Peja.

- Grujo, šta je sa žutim kartonima?! Ti si joj dao žuti karton kada se zbližila - pitala je voditeljka.

- Jesam, ja sam joj dao žuti karton zbog odnosa sa Pejom, ali s njene strane. Hteo sam da joj dam do znanja da ne treba da joj bude preči rivalitet sa Enom, nego kako se ja osećam dok je gledam - rekao je Gruja.

- Za mene je ona (Mrvica) samo jedna obična vaška - rekla je Mimas.

Autor: Nikola Žugić