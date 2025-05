Šok, šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' , voditelj Joca Novinar podigao je Mimas, Gruju i Mrvicu kako bi progvorili o svojjim problemima.

- Mimas kako si se osećala kada si videla klip njega i Mrvice danas? - upitao je Joca.

- Mene je blam o ovome da pričam - rekla je Mimas.

- Mene je blam da stojim pored devojke koja se na pet metara je*ala sa drugim - rekao je Gruja.

- Što o tome nisi pričao ranije? Malopre si pričao kako me voliš - rekla je Mimas.

- Mimas kako Mrvica njega može da namami ako on to ne želi? - upitao je Joca.



- Mislila sam kad mu ona onako ku*vinski sedne. Moram da kažem da je on meni u utorak pravio dete, zato sam plakala - rekla je Mimas.

- Mimas da li postoji mogućnost da ti ostaneš trudna? - upitao je Joca.

- Ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Mi smo u utorak, sredu i četvrtak pravili dete - rekla je Mimas.

- Ona više ne zana kako da ga zadrži, ovo je manipulacija - rekla je Mrvica.

- Ja ukoliko ostanem trudna, on neće biti otac mom detetu - rekla je Mimas.

- Nemoguće je da ostane trudna. Moram da vam kažem da je ona svom prvom dečku pop*šila ku*ac za sto evra - rekao je Gruja.

- To je bila opklada. Grujo, ajde pričaj kako voliš u se*su da nazivaš žene ku*vama? - rekla je Mimas.

- Zvao sam te svojom ku*vicom - rekao je Gruja.

Autor: N.Panić