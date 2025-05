SKANDAL: Anđela iznela tvrdnje da je Aneli namestila druga da TRUNE U ZATVORU, ona poludela, pa demantovala SVE! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija"Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

Kako je moguće da nisis vesna od kakvog haosa te Nenad zaštitio u petak na pitanjima novinara, nego mu zameraš?

- Meni je lakše da izbacim iz sebe i kažem sve što mislim. On vrlo često okrene na šalu, ja ne mogu. On smatra da je najbolje da se mi sklonimo od toga. Jeste me zaštitio, ali smo se sutradan isto posvađali. Hteo je da me zaštiti. Ja mogu posle da mu nabacim na nos sve što nisam rekla tad. ishitrena sam često. rekla sam mu da me ne dodiruje, ne hvata me za ruke kad sam nervozna, jer tad pobesnim. Bolje da me pusti da se svađam nego da posle pukne na njega jer nisam rekla to što sam imala - rekla je Anđela.

- Ona je u jednom trenutku izgubila fokus da odgovara novinarima, ušla je u crveno. Gledali su da dole samo sa svih strana ove hijene. U tom trenutku ona ne konstatuje zvuk, lepo je uzmeš i napolje. Pa sutradan kad se malo slegne to je to - rekao je Gastoz.

- Rekla je da je sklanjaš od ove što je u va*ini prenosila ko zna šta - rekao je Milan.

- Od početka ove sezone ljudi na silu žele da kažu što više ružnih reči. Samo da bi što više oblatili - rekao je Gastoz.

- Meni je Uroš to ispričao. On mi je preneo. Nosila je kofere sa novcem. Ja sam se ogradila da je Uroš meni to pričao. Ona jre pričala da je prenosila kofere sa novcem i da je zbog toga bila u zatvoru, a onda je druga namestila da trune u zatvoru - rekla je Anđela.

- Nikad ja ovo nisam spomenula niti prenosila nedozvoljene supstance - rekla je Aneli.

- Ona je izdala prijatelja i namestila ga da trune u zatvoru - rekla je Anđela.

- Rekli su joj ovde da je mula, a ja sam sad permutovala - rekla je Anđela.

- Za prenošenje nedozvoljenih supstanci ne postoji nešto da izvodi tu osobu iz zatvora - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić