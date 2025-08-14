RAZVEZALA JEZIK: Mimas repetirala vređalicu, pa osula rafal kao nikada do sad po Sanji i Marku: ON ŽIVI SA NJOM, JER GA NI NJEGOVI NE ŽELE KOLIKO SMRDI! (VIDEO)

Pljušte uvrede!

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

- Mimas, što si na neki način pokušavala konstantno da imaš komunikaciju sa Pejom? - upitala je voditeljka.

- Ne radim to. Mi smo drugari, dešava se da komuniramo, to je normalno - dodala je Mimas.

- Ja sam rekao da sam u Eliti, nakon što je Gruja izašao bio tu za Mimas. Nikada nisam stao iza nje, jer nisam ni iza svoje devojke uvek bio. Međutim, kada se tema pokrenula o našem odnosu, stavio sam svima do znanja da tu nema ničega - kazao je Peja.

- Ona je to radila da bi se na neki način osvetila Eni - dodao je Gruja.

- Upravo tako. Rekla sam više puta da sam je namerno iritirala - kazala je Mimas.

- Dobro veče, Sava kraj telefona. Pejo, slušaj svoje srce. Ti ćeš odlučiti s kim ćeš biti. Niko ne može na tebe da utiče. Nije bitno da li je devojka po tuđoj meri. Ivan je tokom cele emisije vređao Enu. To nema nikakvog smisla, da se razumemo. Da je neko moju sestru, devojku, nekog bliskog vređao, ne bi se dobro proveo. Ono je zaista strašno šta je izrekao - rekao je gledalac.

- Mimas, da li Misliš da Marko Stefanović ne želi da veruje u to što si rekla za Sanju, ili misliš da zasta smatra da je to laž? - upitala je voditeljka.

- Mislim da je ona njega uverila u neku svoju priču. On je toliko izmanipulisan, da je siguran u to da je ona ispravna. On na neki način nema izbor nikakav, ne želi da živi sa majkom. Verujem da ni njegovi ne žele da žive sa njim koliko smrdi - rekla je Mimas.

- Halo, dobro veče. Maja iz Beške kraj telefona. Imam pitanje za Mimu. Ona je maločar rekla da je sva prirodna, pa me zanima šta je radila onda kod doktora za nekoliko meseci? - upitala je gledateljka.

- Radila sam malo usta, to je jedino što radim. Nikada ništa nisam operisala, na to mislim - rekla je Mimas.

- Što se ostalih gostiju tiče, moram da pozdravim Peju. Ena je bila prava devojka. Jedina je znala da skuva, pospremi i bude prava žena. To što joj neki zameraju na rečniku, istina je da nije morala toliko da vređa, ali i ostali su svašta izgovarali, nije samo Ena. Lično smatram da je to bila najiskrenija emocija u rijalitiju. Ukoliko ostanete u doborom odnosu, postoji li šansa da se desi vaše pomirenje? - rekla je gledateljka.

- Što se tiče njenog sadašnjeg ponašanja, stvarno mi se dopada. Više puta sam joj to rekao. Treba tako da funkcioniše. Ja sam za razgovor uvek otvoren. Rekao sam da ne mislim da ćemo se pomiriti, a uvek sam tu za nju - rekao je Peja.

Autor: S.Z.