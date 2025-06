Pljušte najteže uvrede!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi prokomentarisala svoju svađu sa Anđelom Đuričić.

- Čula sam sve i svašta o njoj. Dača mi je rekao sve do detalja, da znam sa kim imam posla. Neke klipove sam imala prilike da vidim jer su viralniji nego Gastoz. Nikad ne bih rekla da me pet puta nije potkačila ovde. Za šta tačno da ti ćutim? Nemaš pravo da mi kažeš ništa kao što nemam ni ja zbog onoga što sam ja uradila. Ona nešto što nije videla komentariše, a ono što smo mi videli treba da se ćuti. Na njenom mestu glavu bih u pločice nabila. Ona komentariše svoju ljubavnu temu, plače, vrišti, a nakon dva minuta krene da skače na sledeću temu. Ako srčano shvatiš ne možeš tako da prešaltaš svoje emocjie i mozak. Nebitna devojka, mislim da je kur*etina. Rekla mi je: "Kako te nije sramota da si ušla sa dečkom koji ima trudnu devojku", a ja sam rekla da jesam i šta ima dalje da priča o tome. Ona je samoprozvana ku*etina. Sve što je vezano za nju komentarisaću an te načine. Žao mi je Gastoza, izigran je i povređen. Da ti nepoznati dečko plaća kiriju, sipa gorivo i daje nepoznati auto, ovo su priče za malu decu. Ko god da kaže da sam radila u Tetovu dobiće tužbu. Rekla sam da jesam kako bi me ostavili na miru, a nakon toga sam sve dematovala. Ona me uopšte ne gleda kao normalna žena u oči nego viri kao polu retardirana. Težak je folirant, ober ku*vetina. Voli da slušam o njoj i budno pratim ovu temu. Posle Karića, Pavla, Gastoza, Karića, Zvezdana, Mateje, videćemo ko će sledeći izaći - rekla je Sofija.

- Ne mogu da je osuđujem, ali da nepravedno prolaze od ukućana. Animirki dajte lovu da je smiritie. Neka Alba donese neku kintu za ovu animirku. Ajde posluži tri pića za ove muškarce, ajde Galetu tri pića - rekla je Anđela.

- Glupača jedna! Ona zna ko je šta prošao. Pali ku*vetino. Samo ti možeš da sediš. Koliko si puta ku*ac pušila da bi živela u Beogradu? Koliko košta jahta? Je l' dovoljna jedna kirija da se je*e - vikala je Sofija.

- Rekla je da Meda nije Dejan - rekla je Anđela.

- Da sam na njenom mestu otvorila bih ovu pločicu i propala dole - rekla je Sofija.

- Trudnica je zbog tebe ovde stajala i plakala. Nisam uništila život bebi, a to je Sofija uradila. Bebi je uništila život, bebi u stomaku! - ubacila se Anđela.

- Nemoj ti o dostojanstvu! Jedina greška mi je što sam u tom momentu ušla, ali sam bila zaljubljena, a i dalje sam. Ne dao Bog da je neko na tvom mestu. Sram te bilo! Narod je prepoznao pa ti stižu pitanja da si lažov da ti se smejemo još malo - skočila je Sofija.

- Jedino traume ima žena koja je plakala zbog tebe dok je bila trudna. Animirke se plaćaju po dnevnici. Ove niskobudžetne rasprave nisu na mom domenu. Ona je navikla da radi za lovu, žao mi je sa mnom ne može da se raspravlja - ubacila se Anđela.

- Ku*va je ona koja se je*e sa zauzetim muškarcem koji po godinama može da joj bude otac - skočio je Terza.

Autor: A.Anđić