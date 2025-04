Ti si jedna razmažena kidara: Ena i Peja ušli u žestok sukob zbog njegove čestitke, on odmah udario na njenu porodicu! (VIDEO)

Pljušte uvrede!

Jovan Pejić Peja naredni je pročitao čestitku svoje porodice, a on je ušao u sukob sa Enom Čolić jer se njoj očigledno nije dopala njegova čestitka, zbog čega je on bio izrevoltiran i morao da joj odgovori.

- Meni je Enina čestitka čak i super. I dalje je podržavaju, mislim da treba da posluša porodicu, a nas dvoje ćemo lako. Možda oni za mene smatraju da nisam dovoljno emotivno zreo, ali njena nesigurnost u sebe čini mnogo - rekao je Peja.

- Dragi naš rođeni sine, svim srcem i dušom ti čestitamo Uskrs. Ti znaš da imaš svu slobodu ovog sveta da donosiš sam odluke, radi kako misliš da treba i to je to. Mi te puno volimo, svi smo dobro - glasila je Pejina čestitka.

- Ja sam više puta rekao da su majka i otac na mojoj strani, gledaju me kao momka koji je donosio svoje odluke uvek sam. Smatram da sam ovde pokazao da sam skroman i normalan - rekao je Peja.

- Nije očekivao ovakvu čestitku, rekao mi je da ako mu mama bude napisala čestitku, da će mu reći da ne bude sa mnom - rekla je Ena.

- Ena batali me što si ti nesrećna u životu, to što sam ja dobio normalnu čestitku, a ti nenormalna, to je tvoj problem - rekao je Peja.

- Sine radi kako želiš, baš dobra čestitka. Ti si jedna razmažena kidara - rekla je Ena.

- Važi - rekao je Peja.

Autor: N.Panić