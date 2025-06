NIJE ŠTEDEO! Mića sručio istinu o Teodori, žestoko je isponižavao, Bebica skočio u odbranu, pa dobio salvu uvreda: SLUŽIO SI KAO KMET I ROB! (VIDEO)

Pljušte uvrede!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Nema tu neke razlike, nego što je Teodora od njega napravila bu*alu, a on joj je svaki put popustio. Sve je jedan lavirnit. Ona ne poštuje i ne ceni ničiju dobrotu, gleda lično svoje stvari. Ja sam neko ko je uvek bio uz Teodoru. Ona može da bude u vezi sa Bred Pitom, ali ako nema kuhinje, ona će doći Bebici na kazan. Beboica voli nju više od bilo koga u životu. Ona je neko koga boli ku*ac za Bebicu. Rekla je lepo što misli za njegov izgled i šta joj se gadi. Bebica je iskren i spreman je da proda sve i svakoga zbog nje. Ona me prodala na kvarno, prebacivajući što sam branio zbog interesa. Teodora je jako kvarna, podla i bezobrazna, ne bira sredstva, ne poštuje nikoga na svetu. Zauzvrat ona nema ništa da ponudi. Niti je obrazovana, niti je javna ličnost, samo je neko ko ume dobro da se najede. To su tanjiri kao da su dinosaurusi. On kao stari iskusni kulinar ponudi 18 artikala. Kod Bebice je vazda džep pun para. Dok on kocka, ona se šarmira na fotelji sa Terzom. Sa Bebicom sam bio u odličnim odnosima, kad su ga mnogo sprdali ja sam bio na njegovoj strani, pa sa doživljavao od Kulića sve i svašta. Miljana je pričala o njegovim lažnim firmama, divljim karticama, to je pričala devojka zbog koje je ostavio sve i svakog zbog nje. Ja sam se svađao sa Zolom zbog Bebice, gde se ispostavilo da je sve Zola bio u pravu. Treba da proda svakoga zbog Teodore, ali onda ne kažeš da je ona ku*va i da se ka*a na magistrali. Kažeš da je ovo jedini tunel u tvom životu, jedina ljubav i majka deteta tvog. Vi se pomirite, pa se najedete i iz*ebete. Bebica može da napravi kosmički brod, u sve se razume. On je svestran - rekao je Mića, pa dodelio mali budžet.

- Nisam ja tebe prodao nego ti mene kad si rekao Teodori da se sviđa nekom dečku. Ti mene nisi brani što me voliš nego jer si imao korist. Ti i ja nikad nismo prijatelji, ti nisi imao druženje nego poštovanje jer znaš koje ljude ja poznajem. Ti si neko ko ovde sve radi iz interesa. Promovišeš veliki brak sa sa svojom ženom nisi imao godinu dana u poslednjih 12 godina. Ne možeš da pričaš o odnosima jer ne pozn aješ svog zeta. Moraš prvo da ga upoznaš. Nikad ga u životu nisi video. Ti si ovde najveća sprdnja. Najviše si vređao druge devojke. Ti si jedno matoro smeće koje je uvredilo prvo Teodoru - skočio je Bebica.

- On je Miljanu stavio ispred svoje dece. Sedi keru! Služio im je kao kmet i rob, a decu ostavio sa majkom. Oni žive us tanu kao podstanari. Bio je dve godine prijavljen na adresi kod kulića, bio im je kao rob - skočio je Mića.

Autor: A.Anđić