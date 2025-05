Bila si preslatka dok si stenjala: Gastoz brutalno isponižavao Enu Čolić, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Pljušte uvrede!

U toku je ''Debata'', a Nenad Marinković Gastoz i Ena Čolić brutalno su zaratili, te je on ponovo isponižavao.

- Gastoze da li si bio sa Enom? - upitao je Đedović.

- Nemoj da mi pokrećete ovu temu, ja na aftere ne idem. Ja sam uvek išla kod Filipa na večeru ili ručak, a tada me zvao na doručak. U mojoj glavi je to bila potencijalna veza, ali nije bilo. Ja sam došla i videla sam da su mu tu drugari ubijeni, pitala sam da li da odem kući. Ovo sve što pričaju on i njegov brat lažov je jedna velika laž - rekla je Ena.

- Dobro Ena znamo da si svetica - rekao je Gastoz.

- Ti si sve slagao, Filip je morao da potvrdi tvoje reči da bar ispadne da nešto ne lažeš. Zavolite partnere i onda ne možete da se nosite sa njihovom prošlošću. Neću da se derem, slatka sam danas - rekla je Ena.

- Bila si slatka i kad si stenjala - rekao je Gastoz.

- Kako ova riba nije u Holivud stigla kad je toliko poznata? Zamisli kaže mene su zvali u društvo jer sam popularna - rekla je Anđela.

- Ja nisam javna ličnost, nisam popularna i ne možeš moje reči da izvrćeš - rekla je Ena.

- Ajde Anđela pusti je - rekao je Gastoz.

- P*rnićarko jedna - rekla je Ena.

Autor: N.Panić