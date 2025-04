Kupi prnje i beži iz hotela jer da ostaneš, služila bi mi za kar*nje: Luka brutalno isponižavao Aneli, ona se pokrila ušima od blama! (VIDEO)

Pljušte uvrede!

Aneli Ahmić se vratila u kuću Odabranih nakon što je izvređala Luku Vujovića, a on je bio vidno besan i rešen da prekine svaku priču s njom zato što ga vređa. U jednom momentu joj je poručio da se gubi iz hotela jer da ostane, bi mu služila samo za odnose.

- Luka, namerno to radiš - rekla je Aneli.

- Ajde bre beži, nisi ti ni za vezu - rekao je Luka.

- Je l' si raskinuo sa mnom? - upitala je Aneli.

- Nisam, ovo će da traje par dana i to je to - rekao je Luka.

- Šta? - upitala je Aneli.

- Ovo između nas, ti ne možeš da budeš normalna - rekao je Luka.

- Go*no jedno go*narsko, pekinezeru jedan - rekla je Aneli.

- Idi uzmi prnje iz hotela i pali, ne trebaš mi. Možeš da mi služiš da te k*ram, a meni to ne treba, već mi treba veza. Ja ti nisam balavac neki da me vređaš, meni treba poštovanje. Ja sam u vezi da bi me poštovala, a ne zbog klipova i rijalitija. Ajde pali i kupi prnje svoje - rekao je Luka.

Autor: N.Panić