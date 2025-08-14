On smrdi na kilometar, a ona ne može da poraste od ZLOBE: Ovakvu Mimas niste upoznali! Zarežala kao nikad na Sanju i Marka, urnisala ih za sve pare (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Milanom Šarac Mimas o odnosu Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Drago mi je da se njena mama uključila, naravno, šta god da sam iznela bili su tu odmah i dokazi, sve postoji u mom telefonu. Čula sam da će da me tuži, jedva čekam da se vidimo na sudu. Meni je drago, dobiću bar neke parice! Našli su se, ne može ni on ni ona bolje, ona ne može da naraste od zlobe, on koji smrdi na kilometar, ona koja kaže da je on udomljeno džukelče - rekla je Mimas.

- Znamo Mimu po istini - rekao je Peja.

- Da. Izlazili su svi dokazi, Markova mama je to potvrdila, Marku se ne živi s majkom, bratom i ocem pa mu je Sanja pružila dom, možda mu je bolje da ga Sanja izdržava - rekla je Mimas.

- Ovde Coka iz Jagodine. Jaoj Ana, šta da kažem na ovo?! Ovo je sve med i mleko. Slušam bajke kako su svi dobri, a za mene i moju okolinu su svi tamo najgori. Nije ni njemu niko kriv Peji, on i njegova devojka su krivi. Gledam danas reprizu, gledam kako se Mima ponašala, trčala je za Grujom, Gruja pao u depresiju. Tu su i Korda, tu je i Aleks, tu su i Anđela i Gastoz, tu su i Munja i Terza, svi se izmirili, svi su prijatelji, a tamo je bio karambol. Meni je bio favorit Stefan Karić, a da vam kažem, toliko sam se razočarala u njih, svi su ulazili s nekom pričom. Korda kao slao poruke, svi su štitili Anu, ona je tražila mir, onda posle došla Rada, tu se pila kafa, ručalo se, sedelo se u krevetu. Rada pre neki dan kaže: "Šta ću, ako se vole neka se vole, ja tu ne mogu ništa", sve je otišlo u propast. Aleksandra dolazi i jao tužna priča, najtužnija, dolazi Milovan, pomiriše se, dođe mama. Kod mene se kaže: "Nije ona ljubavnica, nego švalerka", a onda ispade to najveća ljubav u Eliti, toliko se vole, vratile se emocije, a kao Milosava nije znala - rekla je gledateljka.

Autor: Nikola Žugić