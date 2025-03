Glume žrtve, cela soba smrdi od njega: Kačevenda u svom stilu urnisala Sanju i Marka (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a Milena Kačevenda je sledeća dobila priliku da komentariše Sanju Grujić i Marka Stefanovića.

- Koga boli kur*c šta priča ta budala... Sav ovaj haos počeo je od njih, sada ću da ih vređam. To što ona priča za moju decu, boli me ku*ac nek rodi svoju, pa nek priča. Govore da im niko ne hvali vezu, pa druže on komentariše ovde kako ja dahćem u telefon, a ona ima po*no snimke. Isparava ovde na hemiju, Ena je u pravu. Opao je za čitava dva broja, pa se sada širi ovde - rekla je Kačevenda, počela je Kačevenda.

- Meni nije jasno zašto sam ja glavna tema u pušioni već mesec dana - rekla je Sanja.

- Koga boli ku*ac za ovu sa mlohavim du*etom, neka ide bolje da trenira sa ovim. Odnos im je ku*ac na biciklu. Prokomentarisala sam da je morbidno da ona njemu kaže da mu ne treba porodica. Ne može da napu*ava mene, dobiće kontru. U sukobe ulazi samo sa ženama. Ovaj mali je izduvan od steroida - rekla je Kačevenda.

- Da li misliš da Mimas cvika od Sanje, pa stalno menja priču? - pitao je Darko.

- Mima je bila korektna, pričala je lepo o njoj kada je ušao Marko. Kada je Sanja ušla i distancirala se, nije joj bilo pravo. Mimas ne želi da se svađaju Marko i Gruja. Dala je prostora da verujemo da su sve priče istina - rekla je Kačevenda.

- Govori mu da ne može da tuži Jelenu, jer i Marko vređa nju...Puštaju lažne priče, a kada bude rodila dete, raskokaće se - rekla je Kačevenda.

- Ena nemoj da ti Mimas skine suknjicu - rekla je Sanja.

- Nemoj da tebe opet skine Filip Car i trojica u rijalitiju - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.