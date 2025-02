Dala svoj sud: Kačevenda u svom stilu iznela mišljenje o Anđeli i Gastozu: Ona je veće muško od njega! (VIDEO)

Podržava ih?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačevendi.

- Kačevenda rekla si da Anđela izgledao okej, ali da nije okej. Da ju je Gastoz povredio, dao je hijenama razlog da se slade

- Rekla sam to, i stojim pri tome. Uvek je u raskidima bila uz njega - rekla je Kačevenda.

- Rekla si da je povredio - rekao je Milan.

- Pa jeste, ali podržavam ja njihovu vezu. Emocije su evidentne, iskreni su. Mislim da je on nepromišlojeni glupan, ne smatram da on stvari radi svesno i namerno. Vidim da se Anđeli već zamera što prelazi Gastozu preko nekih stvari, ja smatram da se u ljubavi go*na jedu lopatom. Daju ovde zbog gluposti da ljudi spominju dva koluta salame. Priča se ovde o nekim afterima, a on je imao i duge veze, ne vidim zašto Anđela nije za njega - rekla je Kačevenda.

- Udari me nekad u nekoj svađi na ego, udari me i bes. Onda dođem kod Kačevende, pa je pitam ' jel sam preterao'. Loše je da joj ne vratim, a posle mi bude žao. Preterujem i u ironiji, pa onda ljudi to iskoriste protiv nas. Čak i kada raskinemo, ljudi nas više i ne komentarišu mnogo, jer znaju da će da se pomirimo - rekao je Gastoz.

- Nije tako, počnu da pričaju da ne možeš da me gledaš - rekla je Anđela.

- Nekad mi zbog njegovog stava odaje utisak da je ona veće muško od njega - rekla je Kačevenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.