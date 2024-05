'MNOGE ŽENE SPORTISTA NE ZNAJU ŠTA ĆE OD SEBE' Snežana Borjan bez dlake na jeziku: Postojala sam i pre svog muža...

Otkrila i zbog čega je teško biti žena sportiste!

Supruga golmana Milana Borjan, Snežana Borjan sinoć se pojavila na jednom događaju gde je zasenila svojim stajlingom, a tom prilikom je došla i da pruži podršku Ani Rajković, supruzi fudbalera Predraga Rajkovića.

- Neko sam ko je uvek podržavao pametne, vredne i uspešne žene i nije mi bitno da li su u pitanju žene fudbalera, košarkaša ili neka druga kvalifikacija. Ana Rajković je jedna od tih i pre nego što se udala se bavila ovim poslom i nastavila je da razvija biznis. Podržavam ne samo nju, nego sve žene koje se bave sobom - rekla je Snežana i dodala da postoje i žene sportista koje vole da sede kod kuće.

- Lako je kada si srećan, zdrav i imaš sredstva da se baviš sobom. Imate puno žena sportista koje ne znaju šta će od sebe i ne bave se ni sa čim, a neke i vole da se ne bave ni sa čim. Ana i ja smo imale biznise i pre nego što smo se udale.

Postoje i prednosti i mane kada ste žena profesionalnog sportiste.

- Teško je biti žena sportiste koji puno putuje, dosta nije kod kuće, ali sa druge strane mnogo je lepo proslaviti njihove pobede i uspehe - kaže Snežana i dodaje da su sve žene fudbalera postojale i pre svojih muževa, ali zavisi kako.

- Sve smo mi postojale i one koje ništa ne rade su postojale, sad kako i na koji način to je diskutabilno. Nemam potrebu da dokazujem ko sam bila pre Milana Borjana, bitno je da sam srećna pored Milana Borjana i da gledamo šta će biti u budućnosti - ističe ona.

Ana će se uskoro ostvariti treći put kao majka, a Snežana otkriva da li bi ona volela sinu da podari batu ili seku.

Volela bi da ostane u drugom stanju

- Sad smo izašli iz velikog posta i iza nas je najveći hrišćanski praznik. Naravno da bih volela da se ostvarim ponovo kao majka, ali sve je to božija volja i neke stvari ne zavise samo od nas - kaže ona i dodaje da Milan dosta popušta kada je odrastanje sina u pitanju.

- Jako sam stroga majka, jer ja više vremena provodim sa njim. Milan poslednjih godinu dana nije tu, muško je dete mora tako, nema "cile-mile". Najveća sreća mi je kada mi kažu koliko je vaspitan ili koliko je kuturan.

Pored svega, Sneža dodaje da njihovom nasledniku Filipu treba da bude prednost što su mu roditelji javne ličnosti.

- To što smo Milan i ja javne ličnosti treba da gleda kao prednost samo zato što su mama i tata nešto napravili i to ne treba da ga opterećuje. Iskrena da budem, danas ko je sve poznat mene je i sramota što me mnogo prepoznaju - iskrena je bila ona.

Autor: Pink.rs