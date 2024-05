HIT SNIMAK ANE NIKOLIĆ! Ovo od nje niko nije očekivao, a evo ko je zaslužan za sve!

Neočekivano!

Pevačica Ana Nikolić na svom Instagram profilu podelila je snimak koji je snimila upravo njena ćerkica Tara, koja je odlučila da zabeleži autfit svoje poznate majke.

Snimak je, naime, nastao u garaži, a dok je Ana hodala, mala Tara je ju je snimala i sve vreme joj je postavljala jedno pitanje.

- Šta Ana Nikolić ima da nam izjavi danas? Šta imate da nam izjavite danas? Šta kažete? - uporno je ponavljala Tara dok je snimala pevačicu.

- Stop. Nemoj da ideš za mnom, nego se udalji. Ugasi sad - rekla joj je Ana.

Podsetimo, Ana Nikolić nedavno je na svom Instagramu priznala da uživa u ljubavi sa poznatim kompozitom Goranom Ratkovićem Raletom, o čemu se nagađalo.

- Baš sam pošla da spremim stan… ali to je nemoguće… Tara plus Rale… plus moje stvari i ja… Onda sam logično odlučila da se ne nerviram i kupim sebi nešto… Uvek može gore - napisala je Ana na Instagramu.



Autor: pink.rs