Slađi Poršelini maca pojela jezik: Ovo od nje niko nije očekivao, ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Nije iskoristila svojih pet minuta!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Poršelini.

- Sve najlepše o Stefani, sve najlepše o Munji. Ostavljam Stefani - rekla je Slađa.

- Ostavljam Stefani, šaljem Munju - dodala je Keti.

- Drago mi je da će se pomiriti zbog deteta. Stefani, ja tebe gotivim, neću da te osuđujem jer sam i ja majka. Sačuvaću tebe jer si majka - rekla je Branka Knežević.

- Stefani je neko sa kim sam prošle godine bio jako prisan, bio sam neko koga najviše voli i mislim da me i dalje voli. Ona mene nije slušala, sve sam joj skretao pažnju na ovo. Žao mi je što su se neke stvari izdešavale, ali mi je drago što je postala majka. Osuđujem nju i Matoru za stvari koje su radile spolja. Njihovu vezu ne podržavam, ko god to podržava nije normalan. Meni je to bolesno. Stefani greši i pokušava da dokaže da je prema Matoroj bila dobra, umesto da se čupa. Ona dokazuje da je bila lojalna, to je za mene katastrofa. Mogu da nađem opravdanje da je polupana i mlada. I da nije bilo Dragane i ulaska u odnos one bi i dalje bile zajedno, to je bolesno. Ja mislim da bi one ponovo bile zajedno, to vidim kad se svađaju. Sad se kajem što prošle godine nisam reagovao kad je Stefani ulazila u priču sa Matorom. Kad god poželiš razgovor dođi, ne treba niko tamo da ti smeta. Želim ti svu sreću ovoga sveta. Dujković je sa mnom privatno okej, doda, ponudi i tu je perfektan. Munji zameram milion stvari, nedefinisano druženje sa Terzom gde se oprašta sve, pa opravdaju da dele k*rve i hranu. Niko ne tera ove devojke da budu sa njima, pa sa te strane ne mogu ništa da im kažem. Imaće decu mušku i žensku, uvek se sve vrati. Muna je radio pogrešne stvari, večeras je trebao u oči da kaže ljudima neke stvari. Prošli put smo se posvađali zbog Zole, Munja mu je opet prećutao. Munja gde nema snage da se odupire ide ćutanjem. Prema meni je uvek bio fer i korektan, to ponavljam. Nominovaću Munju - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić