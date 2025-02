Vraća mu zbog Sofije?! Gastoz zamerio Kariću što sedi pored Anđele, pa priznao da to gleda kao provokaciju! (VIDEO)

Dočekao svojih pet minuta!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefana Karića.

- Zašto uvek dolaziš da sedneš kod Anđele, zar to nije provokacija Gastoza, a opravdavaš nju kad pominje Keti i Sofiju? - glasilo je pitanje.

- Ne dolazim da sedim sa Anđelom nego sedim sa Kačavendom i Markom. Ja nikada ne bih dozvolio da se povežem sa bilo kojom ženskom osobom, a kamoli da provociram Gastoza - rekao je Karić.

- Anđela da li ti misliš da ima mesta provokacijama s Karićeve strane? - upitao je Milan.

- Ne naravno. On nema potrebu da provocira Nenada, ja razumem da to može da se poveže zbog njihovog konflikta. On priča sa Đedovićem i Kačavendom. Ja kažem da to stvarno nije tako - rekla je Anđela.

- Ovde se ništa ne dešava kad Stefan sedne kod Anđele - rekao je Đedović.

- Od subote ću da se osećam isprovocirano svaki put kad Stefan sedne pored nje - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako ti je bilo kad si posle raskida ljubio i grlio Anđelu? - glasilo je pitanje.

- Bilo mi je posebno, nisam znao da me toliko radi. Biće mi teže da se odvojim od nje u slučaju da krene da vileni, a budem li još jednom raskinuo moraću da je izbacim iz sebe. Nervira me što ću morati da je izbacim iz sebe - rekao je Gastoz.

- Uglavnom je tako kad se ljudi ne pomire. Stvarno je bilo prelepo - rekla je Anđela.

Autor: N.P.