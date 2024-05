Rešili sa sačuvaju brak: Jelisaveta i Miloš Teodosić doneli veliku zajedničku odluku, potražili pomoć

Jelisaveta i Miloš Teodosić na sve načine pokušavaju da spasu brak, zbog čega su počeli da odlaze kod bračnog savetnika, piše Kurir.

Na taj korak su se odlučili jer žele na pravi način da prevaziđu probleme i nesuglasice koje su imali, a koje su kao bomba odjeknule u javnosti. Mada su javnost preplavile informacije o njihovom razvodu, od toga po svemu sudeći nema ništa jer njih dvoje žele da očuvaju zajednicu.

- Upravo tako. Buran period je iza njih i sada rade na tome da povrate mir i da zaborave skandal i tenziju kroz koju su prošli. U tome im pomaže stručnjak. Angažovali su bračnog savetnika koji tačno zna kako da reši problem. To savetovanje im pomaže da reše uzroke svojih nesuglasica koji im ugrožavaju zajednicu. Naravno da tokom braka dolazi do sukoba i razmirica, ali dobar stručnjak može pomoći da nauče da iz teške situacije izvuče i iskoriste najbolje stvari, kroz koje če gradili srećniji brak. To su ih posavetovali bliski prijatelji i oni su poslušali. Sada je sve u najboljem redu i nema razloga da ne bude - tvrdi naš izvor.

Iako je redovno pre braka sa Teodosićem bila dopstuna za medije i rado govorila o svom životu i radu to se promenilo kada se udala za sportistu:

- Mi smo se videli 19 puta pre svadbe, zapravo smo se 19. put videli na svadbi. Niko nam se nije mešao, što se vidi. Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodosić - rekla je glumica u jednoj emisiji.

Nakon što je sredinom marta kao bomba odjeknula vest da se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode, brzo su otkriveni su pojedini detalj. Zajednica košarkaša i glumice pre toga neko vreme nije funkcionisala kako treba, ali su njih dvoje pokušavali da u javnosti održe sliku srećnog braka. Miloš više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

Iako je dugo ćutao i pokušavao da se kontroliše, kap je prelila čašu kad je Teodosić saznao da je Jelisaveta bez njegovog znanja kupila skupoceni sat - od neverovatnih 70.000 evra, čime se i sama pohvalila na Instagramu. U pitanju je časovnik brenda "odemar piže rojal ouk" od roze zlata. Ovaj sat, čija je tržišna cena 70.000 evra, poseduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 brilijanata, ukupne težine 0,71 karat.

