PALO POMIRENJE! Jelisaveta i Teodosić okrenuli nov list u ljubavnom odnosu! Rešili da spasu brak na OVAJ NAČIN!

Jelisaveta i Miloš Teodosić uspeli su da prevaziđu bračne probleme, pa uveliko planiraju zajedničko letovanje sa svojim naslednicima.

Kako se saznaje, bračni par će se ovog leta odmarati zajedno na dve destinacije. Kao što smo nedavno pisali, Jelisaveta i Teo posećuju bračnog savetnika, koji im na pravi način pomaže da prevaziđu probleme i nesuglasice koje su imali, a koje su kao bomba odjeknule u javnosti. Mada su javnost preplavile informacije o njihovom razvodu, od toga po svemu sudeći nema ništa, jer njih dvoje žele da očuvaju zajednicu.

- Može da se kaže da je buran period iza njih. Rade na tome da povrate mir i da zaborave skandal i tenziju kroz koju su prošli. U tome im pomaže i stručnjak. Angažovali su bračnog savetnika koji tačno zna kako da reši problem. To savetovanje im pomaže da reše uzroke svojih nesuglasica koje im ugrožavaju zajednicu. Naravno da tokom braka dolazi do sukoba i razmirica, ali dobar stručnjak im može pomoći da nauče da iz teške situacije izvuku i iskoriste najbolje stvari, čime će graditi srećniji brak. To su ih posavetovali bliski prijatelji i oni su poslušali. Sada je sve u najboljem redu i nema razloga da ne bude tako ubuduće - tvrdi izvor.

Prema njegovim rečima, odabir destinacije je pao na Italiju i Crnu Goru. - Oboje vole da putuju, pa su jul i avgust rezervisani za odmor. Najpre bi trebalo da otputuju u Italiju, a potom s prijateljima u Crnu Goru. I prošle godine su bili na primorju i odlično su se proveli. Njihovi mališani uživaju s mamom i tatom, tako da su aranžman i boravak prilagodili potrebama dece. O nesuglasicama koje su se dogodile gotovo da i ne govore, već su koncentrisani na poslovne obaveze, ali i na predstojeći odmor - navodi sagovornik Kurira. Akteri ove priče, glumica i košarkaš, kao i prethodnih meseci, kad je buknula vest o njihovom razlazu, ni ovaj put nisu odgovarali na naše pozive. Nakon što je sredinom marta kao bomba odjeknula vest da se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode, brzo su otkriveni pojedini detalji o tome. Zajednica košarkaša i glumice pre toga neko vreme nije funkcionisala kako treba, ali su njih dvoje pokušavali da u javnosti održe sliku srećnog braka. Miloš više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak, ali se situacija rešila.

Navodno, kako su nam izvori tada rekli, kap je prelila čašu kad je Teodosić saznao da je Jelisaveta bez njegovog znanja kupila skupoceni sat - od neverovatnih 70.000 evra, čime se i sama pohvalila na Instagramu.

U pitanju je časovnik brenda "odemar piže rojal ouk" od roze zlata. Ovaj sat, čija je tržišna cena 70.000 evra, poseduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 briljanata, ukupne težine 0,71 karat.

Autor: pink.rs