Novi estradni skandal! Pevač optužio da ga je prevario sin Alke Vuice: Dao sam mu 3.000 evra, hoće da mi izvuče još novca!

Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, tvrdi da ga je Arian, sin Alke Vujice, prevario za saradnju.

Kako je Pljugica objasnio, njih dvojica su se dogovorili da mu Arian uradi pesme za novi album, ali je sve palo u vodu kada je trebalo da se papirologija zvanično potpiše.

- Dogodila mi se jako neprijatna i neočekivana situacija sa sinom Alke Vuice, koji je producent. Išao sam u Zagreb da se dogovorim sa njim da mi uradi pesmu. U to je uključio njegovog drugara tekstopisca, koji je uradio odličan posao i sa njim sam dogovorio isplatu na ruke da dobije odmah. Tako je i bilo. Platio sam mu 3.000 evra. S njim sam se dogovorio da mi uradi pesmu i da svakog meseca dobije određen procenat od striming platformi, potpis na pesmu da je on uradio i tu smo se rukovali - tvrdi Luka i nastavlja:

- Sve je bilo u redu. Moja producentska kuća, koja mi radi distribuciju, poslala mi je papir da mu prosledim da ga potpiše da je on uradio pesmu kako bi mogli da prijave autorska prava na njega. Međutim, on se tada iznervirao i uključio advokata, koji je tražio nenormalnu sumu novca unapred i mnogo više procenata od onog što smo se nas dvojica dogovorili. Zvao sam ga nekoliko puta, ali on nije hteo da se javi na poziv, već je forisrao da advokat priča umesto njega sve vreme. Meni je jako krivo jer smo dogovorili jedno i odjednom uključuje nepoznate ljude u naš dogovor. Zahtevaju da im ja dam neke pare i da izvuku što više mogu novca van dogovora. Dogovorili smo se 30 odsto da ima, a njegova advokatica kada se javila, uslovila je da im dam 50 procenata i 2.500 evra. Čim sam skrenuo pažnju njemu i njegovom advokatu da i ja imam pravni tim, više se nismo čuli - tvrdi on.

Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica dospeo je u centar medijske pažnje nakon skandaloznih nastupa koj je imao sa Dragomirom Despićem poznatijim kao Desingerica. Njih dvoje su ipak prekinuli saradnju, a jedno od drugom nisu imali reči hvale.

Autor: pink.rs