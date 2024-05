EVO KOLIKO PARA IMA SVAKI KARIĆ KAD SE RODI: Kad čujete kolikim bogatstvom raspolažu - ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! (FOTO)

U sredu u ranim jutarnim satima Danijela Karić Mileusnić na svet je donela ćerkicu Milicu svoje četvrto dete i 74. člana jedne od najveće, a svakako najpoznatije dinastije u Srbiji - Karića.

U trenutku dolaska na svet devojčica je automatski postala bogatija za više od 12 miliona.

Da ne bude zabune, ovo nisu pare koje ona ima na svom računu već je to cifra do koje se dolazi kada se podeli ukupno procenjeno bogatstvo čitave familije sa brojem članova, tako da bi, ukoliko bi došlo do podele imovine ovoliko pripalo svakom članu.

Prema poslednjim informacijama do kojih je moguće doći vrednost imperije Bogoljuba Karića i njegove porodice procenjuju se na 940 miliona evra.

Podsećamo, Karići su porodica koja potiče sa Kosova, a svojim predanim radom su stvorili imperiju.

