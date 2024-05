Katarina Grujić pričala da ima probleme u BRAKU s Gobeljom, a sad... Evo da li se nešto promenilo!

Katarina Grujić uživa u skladnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, a sada je otkrila koliko joj teško pada njegov posao.

Naime, Katarina Grujić je devet meseci živela u Beogradu dok je njen suprug Marko Gobeljić zbog posla živeo u Grčkoj. Marko se sada vratio u Beograd, a ona nije krila sreću.

- Jako mi znači kada dobijem komplimente, uvek mi treba minimum dva sata da se spremim. Marko mi samo kaže : "Bukvalno kada obuvaš cipele kaži mi da se spremim". Meni nije teško kao ženi fudbalera, navikla sam na taj život u koferu, a njega moraš da pitaš koliko je teško biti muž pevačice. Da nedostaje više i da jako fali to da, svakako. Marko se vratio iz Atine, trenutno je u Beogradu, narednih mesec dana smo zajedno to me jako raduje. Sada je sve drugačije, devet meseci smo živeli bez njega i sada je opet tu. Sada nema više mojih tužnih faca, srce mi je puno. Preko nedelje smo zajedno 24 časa. Ne zna se koga ćerkica više voli, jako je vezana za oboje. Ja sam stroža svakako, mislim da će tako i ostati - rekla je Katarina koja je potom otkrila da nastupe nikada ne otkazuje zbog privatnih obaveza.

- Nastupala sam čak i kada sam bila teško bolesna i kada nisam mogla da stojim na nogama. Mora da bude nešto jako loše da ne bih izašla na binu - rekla je pevačica.

Podsetimo, Katarina je nedavno otkrila da su prethodni meseci bili izuzetno teški za njih.

- On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla - rekla je Katarina za medije.

