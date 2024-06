DOŽIVELA PEH NA GODIŠNJICU! Katarina Grujić otkrila da nije sve išlo kao po planu: Čekala sam PET SATI...

Katarina Grujić nedavno je proslavila rođendan, a u ponedeljak veče se pojavila na slavlju kod prijateljice Aleksandre Mladenović. Ona je na žurku povodom pevačicinog 30. rođendana došla sa suprugom, fudbalerom Markom Gobeljićem.

Njih dvoje su nedavno proslavili i godišnjicu braka, ali nije sve bilo onako kako su planirali. Naime, Kaća je doživela peh na aerodromu zbog čega je kući kasnila pet sati.

- Obeležili smo tako što sam ja sletela mrtva umorna i mrtva bolesna. Taj dan mi se desio haos sa koferom, čekala sam pet sati na aerodromu, presedala sam u tri aviona. Kad sam došla kući izvinila sam mu se i rekla da moram da legnem da spavam. Tako da sam popila ferveks i spavala. Posle smo otišli po Katju u Kraljevo- ispričala je pevačica i navela da joj je najbitnije što je suprug pažljiv prema njoj.

-Dobila sam veliki buket. Ma zna on kako da me iznenadi uvek, sluša me, zna šta volim. Kad kažem ‘jao što je ovo lepo’ on shvati da se to meni sviđa i kupi mi- rekla je Kaća.

Ona je otkrila i kakve je pokloone dobila za rođendan od prijatelja.

-Bilo je dosta poklona. Cveće mnogo voli, buketi su bili savršeni, bilo je i koverti, ne mogu da izdvojim baš, ali evo ponela sam sad torbicu koju mi je poklonila Mia Borisavljević. Baš je pogodila jer ja sve torbe koje imam su u neko zlatnom fazonu, volim zlato, a ona mi je kupila srebrnu i baš mi je trebala takva. Nisam osoba koja voli da govori o materijalnim svarima i koja voli da se hvali. Znam kako ljudi žive u ovoj državi, kakve su im plate i smatram da je jako neumesno da ja spominjem neke cifre.

Autor: N. Ž.