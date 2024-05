Jovana Jeremić godinama je jedna od omiljenih televizijskih lica, a pažnju privlači iznošenjem mišljenja bez dlake na jeziku.

Zbog svojih izjava voditeljka često izaziva razne komentare javnosti, ali kako je sada istakla, njoj to uopšte ne smeta.

Ona je sada objavila fotografiju na društenoj mreži Instagram i poručila da ma koliko je neki ljudi ne voleli, ona sebe smatra neizbežnom u televizijskom poslu.

- Od devojčice koja je sa 14 godina proizvela davne 2004. godine prvu emisiju do urednice i voditeljke koja deli svoju publiku koja je u singeriji samo oko jednog kad je Jovana Jeremić u pitanju - svi su od petka do nedelje uz mene. Možete me voleti i osporavati, veličati i mazati blatom, pisati hvalospeve i pesme o meni, ali i snimati dokumentarce protiv mog lika i dela, ali jedno je sigurno - ja sam u televizijskom poslu neizbežna - napisala je voditeljka na svom Instagram nalogu.

