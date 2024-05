NAŠOJ GLUMICI JE PORODIČNA TRAGEDIJA OBELEŽILA ŽIVOT! Njen brat je oduzeo sebi život, a evo šta ona kaže o bolnoj temi!

O privatnom životu glumice Ane Sakić se ne zna mnogo.

Ipak, poznato je da joj je život obeležila velika porodična tragedija - njen rođeni brat oduzeo je sebi život pre više od 10 godina.

Ona je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i otkrila kako je uspela da prebrodi težak period.

- Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimir Jevtovića možda i ne bih bila tu gde jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst - ispričala je glumica.

Gubitak brata je teško podnela, ali joj je porodica bila veliki oslonac kao i religija, u kojoj je pronašla veliki oslonac.

Ana je jednom prilikom govorila o svom životu i tada je priznala da je srećna u ljubavi.

- Od onih sam koji ne priča puno o privatnom životu, ali ne krijem da još uvek moje srce pripada tom istom direktoru fotografije, sa kojim nikada dosad nisam sarađivala u projektima. Ali su direktori fotografije uvek najbolji likovi u svim projektima.

Autor: Pink.rs