SLAVLJE U DOMU KATARINE GRUJIĆ! Gobelja joj se obratio DIRLJIVIM REČIMA, a ovo je povod! (FOTO)

Cvetalju u ljubavi!

Pevačica Katarina Grujić danas proslavlja svoj 32. rođendan, a posebnu čestitku uputio joj je njen suprug fudbaler Marko Gobeljić.

- Srećan rođendan ljubavi– napisao je Gobeljić uz seriju njihovih fotografija koje je podelio na Instagramu, a neke od njih su i sa njihovog venčanja.

Iako je nedavno dobila ćerkicu, pevačica uspeva da postigne sve što je postavila kao svoje ciljeve, a kako sama ističe, oduvek je maštala o tome da istovremeno bude domaćica, majka i pevačica.

- Ja sam od prvog trenutka znala da ću da budem u isto vreme pevačica, domaćica, majka i žena naravno. Uvek sam smatrala da mogu da radim tri stvari u isto vreme, možda i više. Ne vidim sebe da bih mogla da prestanem da se bavim ovim poslom, ako mi zdravlje ne bude dozvolilo, to je već druga priča i naravno da bih onda bila primorana da prestanem, ali ovako ne. Mislim da mogu da hendlujem na svim poljima, to sam uspela i mislim da ću biti još bolja – istakla je Grujićeva u razgovoru za Grandonline.

O proširenju porodice

- Često se šalim, pa kažem da ću Marku roditi minimum troje dece, a da će Katja dobiti i brata i sestru. Naravno, ne bih se bunila ni da imamo petoro dece - kaže Kaća kroz smeh, pa objašnjava da je u vaspitanju jedinice stroža od supruga:

- Marko je dobar, a ja loš policajac (smeh). Ne bi to možda bilo tako da smo zajedno, ali pošto on, zbog fudbala, od prošle godine živi u Atini i Katju viđa jednom mesečno, ne preostaje mu ništa drugo nego da joj, kada se vide, dozvoli da mu se popne na glavu. Kod mene ipak neki red mora da se zna, a i ona je naučila da kada mama kaže"ne", da je to "ne"! Pogleda me tužnim okicama, pokuša da izmanipuliše, ali kada vidi da sam odlučna u svom stavu, primiri se. Teško mi je, jer uprkos pomoći roditelja, sestre i dadilje koja katkad uskoči, najveći deo vremena provodimo nas dve same. I moju sestru Bojanu i mene vaspitavali su strogo i mislim da smo izrasle u dobre ljude - kaže Kaća za Informer.



