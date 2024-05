U razgovoru sa Gordanom Uzelac ogolila se do kostiju!

Gordana Uzelac, koja je godinama zaštitno lice Pink Televizije, ugostila je svoju koleginicu Dušicu Jakovljević u podkastu ''Bez ljutnje, molim'', samo dve nedelje nakon njenog povratka na televiziju Pink. Dušica Jakovljević otvoreno je govorila o odlasku sa Pinka, ponovnom povratku, teškim trenucima u životu, porodici, deci, ljubavi... Na samom početku Dušica je govorila o povratku na TV Pink, pokajanju i noći koja je prethodila otkazu, a koja je u tom momentu ozbiljno uzdrmala njenu karijeru.

- Osećam se vaskrslo. Nekako se potrefilo da u toj poslednjoj nedelji Vaskrsa pokažu ljudi ko gaji hrišćanske vrednosti i ko je spreman da oprosti i sama sam pokazala da sam spremna da se pokajem i da to i kažem. Nedavno sam gledala film o Frediju Merkjuriju, negde sam se našla, kad je pozvao svog nekadašnjeg menadžera, kao što sam ja pozvala Željka i Milice i rekla da bih htela da se vratim, porodice se svađaju i razilaze, mi se nismo svađali. Kad sam došla, shvatila sam neke stvari - počinje Dušica i dodaje kroz kakav linč je prišla na drugom radnom mestu.

- Mnogo sam razmišljala o pokajanju. S jedne strane sam se pokajala, s jedne ne. Dok ne tresneš dobro zadnjicom o pod i ne vidiš kakvih ljudi ima i ne vidiš na šta su drugi ljudi spremni, shvatam neke stvari. Bivam izložena javnom pokušaju diskreditovanju mene kao profesionalca za neke sulude stvari. Ne znam da li je neko iskoristio momenat slabosti. Kajem se što nisam dobro promislila i što nisam uspela u tom tročasovnom razgovoru s Milicom Mitrović da čujem šta ona meni govori. Tek sada sam shvatila ne samo njihovu veličinu i ljudi su jedva čekali da me vide. Tada kad sam opet ušla u studio osetila sam se opet živom - kaže voditeljka, a onda je progovorila o poslednjoj noći koju je odradila pred otkaz, a zbog koje je dobila mnoštvo negativnih komentara.

- Te noći došlo je do prezasićenja i premora. Sve više se priča o tom ''burn out'' sindromu. Ja se ne pravdam i pokušala sam sebi da objasnim šta se meni desilo. Iscrpi te to... Smatrala sam da rijaliti radim na neki specifičan način. U rijalitiju možeš da vidiš i dobre i loše primere ponašanja. Počela sam da se gledam u ogledalo i da razgovore koje sam vodila sa prijateljima i najbližima koje je sve manje, taj krug sam ja samoinicijativno suzila. Počela sam razgovore da vodim sama sa sobom. U jednom momentu vidiš nekoga ko će tek da zablista, a u drugom momentu ti nije lako kad si sama sa sobom i dođeš kući - rekla je Dušica i dodala:

- Ako sam u nekom momentu ispala plodno tlo za manipulaciju da bi se neke stvari izrekle javno, onda hajde da malo Dušica malo već jednom odraste. Mnogo se suza prolilo... Nije odjednom to došlo... - otkrila je Dušica.

Ceo podkast pogledajte na početku teksta!

Autor: Pink.rs