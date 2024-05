U nikad potresnijoj ispovesti u podkastu kod Gordane Uzelac ogolila se do kostiju!

Gordana Uzelac, koja je godinama zaštitno lice Pink Televizije, ugostila je svoju koleginicu Dušicu Jakovljević u podkastu ''Bez ljutnje, molim'', samo dve nedelje nakon njenog povratka na televiziju Pink. Dušica Jakovljević otvoreno je govorila o odlasku sa Pinka, ponovnom povratku, teškim trenucima u životu, porodici, deci, ljubavi... Ona je otkrila kako je izgledao njen dolazak u kancelariju Milice Mitrović i razgovor povodom povratka na TV Pink.

- Staneš i kad sam došla na razgovor kod Milice nisam znala da li da se rukujem ili da je zagrlim. Grljenje je bilo nešto što sam prvo poželela da uradim. Nisam znala šta je ispravno da uradim. Lusi je na mene lajala jako. Milici sam rekla da su ''izvini'' i ''kajem se'' male reči. Osećala sam se šućmurasto... - rekla je Dušica i otkrila kakvu poruku je poslala Gordani Uzelac kad je poželela da se vrati na TV Pink.

- Kad sam ti pustila poruku koja je glasila: ''Šta misliš, da li bi me primili nazad?'', ti si mi rekla: ''Znam da Željko svima prašta i da je takav čovek, ali ne mogu da ti garantujem.'' Bila sam svesna da niko nije izrekao ono što sam ja, konsultovala sam čak i psihologe. Analizirali smo moje ponašanje u tim intervjuima. Rekli su mi da sam tada savijala ramena, što je značilo da mi je jako neprijatno dok to pričam. Ima tu mnogo toga, ''burn out'' sindrom, nošenje dece na svojim plećima... Stalno moraš nešto da se pravdaš. Ja sam mnogo sebe dala ljudima, dozvolila sam da delim nešto s publikom ili u intervjuima... Ja sam zabranila svojoj porodici da mi daju sugestile tokom emisija, reci mi posle... Nekako ti te neke stvari i kritike preseku entuzijazam. Ja svesna sebe, a s druge strane vrlo budalasto nesvesna sebe. Dok ne lupiš sam o zid, može da ti priča ko šta hoće - otkriva voditeljka i dodaje:

- Željku sam poslala poruku. Tog jutra se nešto desilo, treba još vremena da prođe. Rekao mi je da Nina i Milica imaju planove za mene i da se čujem s njima. Svima sam javila. Negde sam znala da smo mi jedno, nakratko smo se razišli. Ja nisam neko ko će doći i plakati i moliti, bila bih neozbiljna ako molim i plačem, pokazala bih da nisam dorasla. Nisam plakala. Stala sam i rekla da ne mogu da krivim nikoga, do mene nije moglo da se dopre, šta je uzrok tome nije ni bitno. To je krst koji sam nosiš. S vremena na vreme sam razgovarala sa psiholozima. Rekli su mi da nemam veru u sebe, suštinski i dalje verujem u sebe. Postoje dve Dušice, jedna koja pet dana ne bi ustala iz kreveta... Danas svako ima pravo da napiše loš komentar, a ti moraš da se pojaviš i da nosiš modrice sa šljkicama. Super sam kad se sredim i spremim i našminkam. Kad stanem na scenu onda sam najjača na svetu. Ovako sebi dopuštam da budem jedna ranjena grlica - otkriva Dušica i dodaje:

- Šta god da sam izgovorila, ja nisam bila svesna koliki problem to možće da napravi i koliki će odjek imati. Ja u životu nikad nisam imala nameru da se nekom osvetim, da napakostim... Bila sam ljuta malo, jesam... Želela sam da objasnim zašto sam otišla i zašto sam u takvom stanju - kaže voditeljka, a onda je progovorila i o optužbama da konzumira psihoaktivne supstance.

- Priča o psihoaktivnim supstancama je tako smešna. Ja sam se u jednoj emisiji čak šalila na tu temu. Alergična sam na devet stvari recimo. Želela sam da ljudima pokažem da estetski zahvati nisu ništa strašno, ko želi neka radi, ko ne želi ne treba. Postojao je sistematski pregled u istoj kompaniji na alkohol i narkotike koji je bio negativan. Morali su svi da se podvrgnu tome. Zdrava sam, ne znam kako... - otkriva voditeljka i dodaje:

- Poslednji put sam plakala juče. Ja sam žena koja često plače... Stvari koje su bile beskrupolozne nisu izašle iz mog krvotoka, glave i nervnih završetaka. Ja sam počela svako jutro da čitam molitvu. Pitala sam se zašto me osuđuju ljudi kjima nisma ništa loše uradila ni rekla. Meni se ranije dešavalo da pošaljem Milici ili Nini sliku da vide kako izgledam kad mi nije dobro,kad sam bila mrtva bolesna. One to nikad nisu iskoristile. Pokazalo se ko je čovek. Milica mi je u jedno momentu rekla: ''Ma imaš sreće, pa te volim...''. Možda sam ja kriva za sve te kafe koje nismo popile, moćda sam ja čekala inicijaticu i sklanjala se, nisam želela da se namećem, da smetam. Tada nisam tako razmišljala... Najveći ljudi ispali su Željko i Milica kad su tog jutra odlučili da me vrate nazad. Ja sam Dušica s Pinka... - poručila je voditeljka, a onda progovorila o podršci koju ima od strane svog partnera.

- Bez podrške bih se teško izvukla iz nekih stvari. Neću da govorim o partneru... Ranije sam se konsultovala sa mnogo ljudi oko sebe, sad samo sa jednom osobom. On je jedva čekao da ga pozovem i da mu kažem šta se desilo - otkriva Dušica.

