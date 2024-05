NE ZNA SE KOJA JE LEPŠA! Kseniju svi znamo, a ovo je mlađa ćerka Nenada Kneževića Kneza! Pašćete sa stolice kada vidite koliko je atraktivna! (FOTO)

Pevač Nenad Knežević Knez ima dve ćerke Kseniju i Andreu.

Dok je Ksenija godinama prisutna u javnosti, a Andrei se malo zna.

Međutim, ono što se može primetiti na društvenim mrežama, jeste da je vrlo atrkativna i da ima nesvakidašnji stajling.

- Uvek sam ih podržavamo u svemu. Naravno, one znaju da budu i pomalo nestašne, kao i sva deca, ali su i veoma odgovorne. Ono što ja zahtevam od njih to je da mi se uvek jave, gde god da su i sa kime god da su. Šta god... samo da mi kažu: "Tu smo. Dobro smo". Pored toga, one imaju obaveze koje moraju da završe, tako su vaspitane. A ja sam im podrška u svemu što rade. One prate neke svoje instinkte, a ako ja na bilo koji način mogu da im pomognem, tu sam - pričao je jednom prilikom Knez.

Inače i Ksenija pored drugačijih pesama ona radi i na autentičnom stajlingu.

- Pokušala sam u novom spotu da izimitiram ikone dvehiljaditih godina koje ja najviše volim. U tom fazonu sam želela da ide i pesma. Pokušala sam sa celim stajlingom- lančićem, frizurom, svime da dočaram tadašnju scen u- kaže ona, te dodaje da će se Knez obradovati, jer je on u tom vremenu i dalje.

- Knez je skroz u tom fazonu, on je ostao u devedesetim, tako da mislim da bi se njemu svidelo. I sa stavovima je ostao u devedesetim, ali dobro, on je onako pravi ćale - rekla je ona.

Zajedno sa grupom “Hurikejn“, Sanjom Vučić i Ivanom Nikolić, predstavljala je Srbiju na “Evroviziji“, a nove pesme je već poslušala.

- Predobre su pesmu. Breskvica ima svu podršku, Konstrakta takođe, Tejadora moja dobra drugarica... Iva Lorens, moja drugarica iz detinjstva. Mnogo se njih prijavilo i drago mi je što će ljudi da čuju te pesme i što će neko da ode u Švedsku. Ko god da ode želim mu svu sreću. To je prelepo iskustvo - rekla je ona, koja na takmičenje nije stavila tačku.

- Možda se prijavim sledeće godine, volela bih mnogo, ovaj put sama šta ću. Mislim da bi mi bilo teže, jer je sva odgovornost na tebi, ali imalo bi čar, jer se skupilo iskustvo, i što sam bila sa tatom i sa njih dve i upoznala tolike ljude i sve iz organizacije i spremna sam da odem i sama, ali ne ove godine.

