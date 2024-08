Ovo je druga ćerka Nenada Kneževića Kneza: Kseniju svi znate, a tek da vidite kakva je Andrea lepotica (FOTO)

Pevač Nenad Knežević Knez ponosan je na svoje dve mezimice. Dok je jedna pevačica, o drugoj se malo šta zna.

Ksenija je godinama prisutna u javnosti, a o Andrei se malo zna. Ono što se može primetiti na društvenim mrežama jeste to da je vrlo atrkativna i da ima nesvakidašnje stajlinge.

Andrea je sad napravila pometnju na mrežama objavom na Instagramu.

- Trudna foka - napisala je ona u opisu fotke, na kojoj vidimo njeno novo izdanje.

Vezala je kosu i pozirala u crnoj odevnoj kombinaciji, a fotkala se ispred WC-a.

"Ćerke znaju da mi budu nestašne"

- Uvek sam ih podržavao u svemu. Naravno, one znaju da budu i pomalo nestašne, kao i sva deca, ali su i veoma odgovorne. Ono što ja zahtevam od njih to je da mi se uvek jave, gde god da su i sa kime god da su. Šta god... Samo da mi kažu: "Tu smo. Dobro smo". Pored toga, one imaju obaveze koje moraju da završe, tako su vaspitane. A ja sam im podrška u svemu što rade. One prate neke svoje instinkte, a ako ja na bilo koji način mogu da im pomognem, tu sam - pričao je jednom prilikom Knez.



