Jovana Pajić objavila fotografiju iz kreveta, pokazala lice bez trunke šminke, pa poručila: Lepa sam prirodna i ćorava!

Pevačica Jovana Pajić nije podlegla trendovima estetskih korekcija, a sada se pohvalila prirodnim izgledom.

Jovana Pajić aktivna je na društvenim mrežama, a poslednja objava na Instagramu oduševila je njene pratioce. Ona je, naime, objavila fotografiju iz kreveta, a tom prilikom na sebi nije imala trunku šminke.

- Utrnula od umora, al sam kao lepa prirodna i ćorava - napisala je Jovana između ostalog u opisu fotografije.

Podsetimo, Jovana je nedavno otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim mužem i pevačem Aleksandrom Cvetkoviće, poznatijim kao Sale Tropiko, sa kojim ima decu.

- Upoznala sam Saletovu novu devojku, mi se svi jako lepo slažemo i to je u najvećem interesu naše dece. Ja jedino mogu da budem spokojna kada su one dobro i kada je okruženje oko njih zdravo i to je jedino što mene zanima. Drago mi je da je Saša našao jednu taku osobu - rekla je Jovana tada.

Autor: Pink.rs