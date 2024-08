Srećna sam i ne možete mi ništa: Jovana Pajić progovorila o privatnom životu, pa otkrila u kakvom je odnosu s Bojanom Tomovićem posle mnogo godina

Pevačica Jovana Pajić nedavno se posle višegodišnje pauze vratila na scenu, a ne krije sreću zbog načina na koji ju je prihvatila publika.

Ona je, podsetimo, nedavno izdala povratnički singl "Ludilo moje", koji je već proglašen najvećim hitom ove godine.

- Kada bi znali koja će pesma biti hit, svako bi izbacivao hitove. To je božja volja, a na nama je da smo vredni, radni i da čekamo svojih pet minuta. Ako postoji neka tombola, loptica se u ovom krugu zaustavila na meni. Biće mi ozbiljan zadatak da to prevaziđem i nadamšim samu sebe. Mogu da budem srećna što sam dobrodošla nazad. Što sam osetila ljubav i podršku svih kolega i publike, posebne ove nove koja me ne poznaje, novih naraštaja koji ne znaju ko sam ja, ali i ovih koji su me čekali sve ove godine - kaže Jovana Pajić i dodaje:

- Blagoslovena sam jer se to ne dešava često. Bila sam u strahu kako će se pesma dočekati. Na kraju je sve prevazišlo moja očekivanja i ja sam stvarno srećna.

Nasmejali su je tračevi da joj je lako jer je dobra s Marijom Šerifović, pa su joj autori zato dali najbolju pesmu.

- To mi spada u rangu španske sapunice. Narod je veoma maštovit. Tome se ne može stati na put, niti treba. Nije zabavno pričati samo o tome ko šta radi, ko stvara, to je predosadno, nego ajde da iskopamo neki žutać i tako olakšati ljudima svakodnevicu. Živim život onako kako ja želim. Provodim vreme sa ljudima koji su dobri, pozitivni od kojih mogu nešto da naučim, koji mogu da mi budu vetar u leđa i podrška, koji me neće sputavati. Takve ljude čuvam kao najveće i najdraže blago. Jedno zdravo okruženje koje te ne razboljeva, koje te motiviše, podstiče. Stvarno sam srećna i ne možete mi ništa.

Jovana je, inače, pre mnogo godina snimila hit “Jugić” sa Bojanom Tomovićem. Sada je otkrila da li je u kontaktu sa kolegom, koji je javno govorio da se leči od bipolarnog poremećaja.

- Zavisi od toga u kojim se cipelama probudi. Pre nekoliko dana mi je pustio poruku posle mnogo godina jer nismo bili u kontaktu. Bio je u jednom etno- selu gde smo često borivili kada smo radili turneju u Bosni i onda me se setio. Pustio mi je poruku da me pozdravi i pita kako sam. Uvek volim da znam da je dobro - rekla je ona za TV “Pink”.

Autor: pink.rs