PONOVO POKAZALA DOMINACIJU! Šejla Zonić ostavila žiri i Sašu Popovića BEZ TEKSTA! Svojom izvedbom ODUVALA PUBLIKU!

Neverovatna transformacija Šejle Zonić iznenadila je večeras čak i Sašu Popovića u „Zvezdama Granda“ koji je ostao šokiran kada ju je ugledao na sceni.

Njena protivnica u duelu bila je Nikolina Perković koja je pokazala da je upspela da se izbori i da pokaze svoj talenat uprkos tome što je pored nje stajala devojka za koju mogi kažu da je favorit ove sezone.

Nakon duela Šejla je ostvarila direktan plasman u polufinale se rezultatom 6:3 dok će Nikolina večeras ponovo pevati u baražu.

Pre nego što je žiri izneo svoje komentare, Saša Popović je morao da reaguje na promenu Šejlinog imidža, pa je pitanjem iznenadio sve.

-Ja samo moram nešto da pitam, pre nego šti žiri kaže. Šejla, ti li si? Kakva promena! Kad se setim septembra meseca, tvog prvog nastupa i kako si tada izgledala, ovo je dobro. Šta radiš ti ženo, ja sam šokiran pozitivno – rekao je Saša, dok je ona odmah odgovorila:

-Drago mi je da se vidi promena, ja se trudim i nadam se da je dobro i da se vidi.

Zatim su članovi žirija dali svoje komentare i istakli da su obe pevačice večeras pokazale sve što treba, s tim da su naglasili da je Šejla bila dominantija.

-Obe ste bile divne, ali moram da dam apsolutnu prednost Šejli. Bila je dominantnija, svaki put kažemo da je bilo tvoje najbolje veče, ali mislim da je večeras bilo zaista najbolje. Nikolina, ti si bila dobra, ali imaš žeštokog protivnika, šta da ti radim – počela je Viki Miljković, dok je Marija nastavila:

-Bukvalno bih dobila nervni slom da je ovde bilo šest šest. Šejla, odlična si bila večeras, način na koji ti putuješ kroz žanrove je za svaku pohvalu. Nikolina, bori se u baražu, super ti je pesma, čestitke.

Snežana Đurišić i Ana Bekuta saglasile su se da je Šejla dominatnija i dodale su da Nikolina ima samo jedan problem, a to su završni tonovi.

Iako je do sada imao nekoliko zamerki da kaže Šejli, Bosanac je priznao da je večeras bilo sve kako treba što je iznenadilo mnoge.

-To je to, meni se dopada i prvi i drugi kandidat, malo više drugi, ali prvi nije loš u odnosu na drugog. Šejla bravo, fantastična si u visinama, samo kada si gore, dodaj malo vibrata na kraju, to uradi i to je onda savršenstvo – dodao je Bosanac.

Mili je ipak imao šta da kaže Šejli, pa je kao muzički urednik „Granda“ istakao da ona mora da se fokusira na one pesme koje će pevati na nastupima nakon takmičenja.

-Ti si nama pokazala da i Terezu Kesoviju pevaš fantastično, ali nemoj više. Mislim da moraš početi da se spremaš. Tvoja karijera ozbiljna sada počinje i treba da pevaš one pesme koje ćeš i na nastupima pevati. Sve što si do sada pokazala bilo je nevorovatno, ali sada sebe moraš marketinški pozicionirati tako da si pevač koji može da iznese bilo koji klub ili bilo koji nastup. Sada se približava kraju, ideš u finale – rekao je Mili.

Mentori su na kraju dali završe reči, Ceca i Đorđe su priznali da su ponosni na sve što su ove dve devojke pokazale na sceni.

-Nikolina, falilo je vazduha, ne znam šta je bilo. Razgovaraćemo pre baraža i rešićemo to. Nismo se obrukali, izgledaš kao anđeo – kazao je Đole.

-Šejla je pevala Tetezu baš da bi pokazala sve žarnove. U ovoj pesmi je toliki rapon glasla i da se pokaže njena borbenost i enegrija. Bravo, ja sam preponosna na tebe, cilj smo postigle, pokazala si da možeš da pevaš sve čak i operu – zaključila je Ceca.

