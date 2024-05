'NIJE ME SE PLAŠILA KAD JE TREBALO' Sandra Afrika zatekla Volkova na delu sa koleginicom, a sad otkrila da li su je zvali nakon izdaje!

Pevačica Sandra Afrika bila je u vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, a spekulisalo se da ju je on varao sa njenom koleginicom Ivanom Nikolić.

Sandra Afrika je nedavno otkrila da je u stanu Vladimira zatekla jednu koleginicu koja joj je vrata otvorila u donjem vešu, a na novom albumu pesmu "Drugarice, spavajte sa njim" posvetila je upravo toj pevačici.

Sada je Sandra otkrila da li joj je pomenuta drugarica ikada pisala i uputila joj izvinjenje nakon svega.

- Nije me kontaktirala, mudro ćuti. Kada bismo se srele rekla bih joj ćao, to je skroz konkretno i okej. Pružila bih ruku i rekla: "Drugarice slobodno, spavajte sa njim". Nema razloga mene niko da se plaši, ni one ni on. Nisu se plašile kada su trebale, a kamoli sad. Stavljena je tačka na taj odnos i to je to - rekla je Sandra između ostalog.

Podsetimo, Sandra je nedavno u emisiji "Amidži šou" otkrila detalje raskida sa Volkovim.

- Nakon što sam raskinula s dečkom, mi smo ostali u nekom odnosu, ali ne toliko ozbiljnom. Došla sam ispred njegovog stana, a onda sam pozvonila, dotična je otvorila vrata. Bila je samo u donjem vešu. Ona se pohvalila time da je ona želela da mi otvori vrat, a on nije. Reč je o devojci sa javne scene - rekla je ona tada.

Autor: Pink.rs