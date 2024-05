'BILA SAM SVEDOK SVEGA, TO ME BOLELO' Andreana Čekić kroz suze progovorila o TRAUMAMA iz detinjstva: Oca nisam videla godinama!

Pevačica Andreana Čekić prvi put je otkrila bolne detalje iz detinjstva i otkrila da godinama nije videla svog oca.

Adreana Čekić otkrila je da je imala samo dve i po godine kada su joj se roditelji razveli, nakon čega je ona sa majkom otišla u Beč gde je nastavila svoj život, a tek posle nekoliko godina videla je oca od koga nije dobila čak ni zagrljaj kakav je ona smatrala da treba da bude.

- Kad sam se ja rodila i kad su se moji rastali, mama i ja smo otišle u Beč i tad je počeo neki skroz drugačiji period života. Jako su mi nedostajala moja braća od strica. Mnogo sam patila i za bakom, tatinom mamom, iako se majkina mama, druga baka, svim silama trudila da nadoknadi - rekla je Čekićeva i dodala:

- Moji su se jako ružno, gadno rastali, nisu se rastali na onaj način kako bi meni lakše bilo. Nažalost su se vređali. Ne smem da budem neiskrena...To meni baš nije prijalo. Mislim, kome bi prijalo. Ja sam bila svedok toga. Hvala Bogu, nije bilo nasilja, ali kad sam otišla sa majkom za Beč, nikada se nije lepo pričalo o njemu, niti se sa njegove strane lepo pričao o mami. To je mene bolelo i boli me i dan danas.

Oca je videla tek nakon pet godina

- Taj susret pamtim po tome da me nije ni prepoznao, jer sam odjednom bila mnogo veće dete nego što je on zapamtio. Sačekao me je na autobuskoj stanici. Sećam se da sam imala jako veliku tremu i želju da ga zagrlim i da ga vidim, ali je osećaj taj koji je na kraju stvaran bio, bio skroz drugačiji u smislu da nisam osetila tu ljubav od njega koju sam očekivala - rekla je Andreana i počela da plače.

- Ne mogu da kažem da mene otac nije voleo, mislim da je moglo malo emotivnije i bolje da bude - uplakanim tonom izustila je pevačica.

Autor: Pink.rs